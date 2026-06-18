전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.18 (목)
KYD 디데이
정책·서울 교육

속보

더보기

넷플릭스 '참교육' 교권보호국 현실화 논의에…교총 "드라마식 해법 아닌 법·제도부터"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국교원단체총연합회는 18일 교권침해에 대한 국가책임형 보호 대책 전환과 교육활동보호국 설치의 법적 권한 강화를 촉구했다
  • 교총은 교육부엔 정책 통합·조정 컨트롤타워, 교육청엔 악성 민원 종결·수사 의뢰 등 현장 즉각 대응 기능을 부여해야 한다고 주장했다
  • 교총은 군 출신 인력 동원식 교권보호에 우려를 표하며, 스쿨폴리스 전면 배치와 교권침해 기록·소송 국가책임제 등 입법·제도 개선을 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주연구원 설치 제안에 "교단 붕괴 심각성 방증"
중대 교권침해 학생부 기재·소송 국가책임제 등 촉구

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교원단체총연합회(교총)가 더불어민주당 부설 민주연구원의 '교육활동보호국' 설치 제안과 관련해 교권 침해에 대한 국가 책임형 보호 대책으로 정책 전환이 필요하다고 밝혔다.

교총은 18일 입장문을 내고 "민주연구원이 교육부에 교육활동보호국 설치를 제안하고 안민석 경기도교육감 당선인 등이 이에 동조한 것은 대한민국 교단이 국가적 특단의 대책을 촉구할 만큼 한계 상황에 이르렀다는 사실을 보여준다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 참교육 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.06.16 moonddo00@newspim.com

민주연구원은 최근 넷플릭스 드라마 '참교육'에 등장하는 교권보호국에서 착안해 교육부 내 교육활동보호국 설치를 제안한 것으로 알려졌다. 해당 기구는 강제수사기관이 아니라 학교 자료 확인, 관계자 면담, 증거 정리, 피해 교원 보호조치 점검, 사안 유형 분류, 관계기관 이첩 등을 담당하는 교육행정 지원·조정 기관으로 설계하는 방안이다.

교총은 교육활동보호국 설치 취지에는 공감하면서도 단순한 부서 신설에 그쳐서는 안 된다고 지적했다. 교총은 "교육부나 교육청에 새로운 행정 부서 하나를 만드는 물리적 개편만으로는 시·도교육청 간 보호 격차나 학교 현장의 실질적 문제를 해결하기 어렵다"며 "법령에 근거한 실효성 있는 권한과 역할이 부여돼야 한다"고 설명했다.

교총은 교육부와 교육청의 역할도 구분해야 한다고 봤다. 교육부 내 교육활동보호국은 교원정책과, 학교폭력대책과, 영유아교원지원과, 학생지원총괄과 등에 흩어진 교육활동 보호 정책을 통합·조정하는 컨트롤타워가 돼야 한다는 주장이다.

특히 교육활동 관련 소송 국가책임제, 아동복지법상 정서학대 조항 명확화, 아동학대 경찰 무혐의 사건의 검찰 불송치 등 법·제도 개선을 이끌어야 한다고 요구했다. 부처 간 협업을 조정할 권한도 함께 부여해야 한다고 제안했다.

교육청 차원의 교육활동보호국에 대해서는 현장 사안에 대한 즉각 대응 기능을 주문했다. 반복적·보복성 악성 민원에 대한 종결권, 고발 및 수사 의뢰 요구권, 교육감 의견서 실효성 강화, 무혐의 사건 신속 종결 체계 등이 필요하다는 설명이다.

교총은 안민석 당선인이 특전사·해병대 출신 인력을 활용한 교권보호국 운영 방안을 언급한 데 대해서는 우려를 나타냈다. 교총은 "교권 회복은 초법적 힘이나 특정인의 위압감에 기대는 방식으로 해결될 수 없다"며 "현장이 바라는 것은 드라마 속 물리적 방식이 아니라 법과 제도, 시스템의 실질화"라고 짚었다.

교총은 교육부의 기존 교권보호 대책도 미흡하다고 비판했다. 지난 1월 발표된 교권보호방안이 담당 과 수준의 대책에 머물렀고, 지난 4월 교총 설문조사에서도 정부 대책이 실효성 있다고 본 교원은 12%에 그쳤다고 설명했다.

아울러 교총은 중대 교권침해 학교생활기록부 기재, 교육활동 관련 소송 국가책임제, 악성 민원 맞고소제 의무화 등을 포함한 5대 영역 23개 교권보호 종합대책을 즉각 추진해야 한다고 촉구했다. 전국 모든 학교에 스쿨폴리스(SPO)를 전면 배치하고, 학교폭력 조사와 교내 폭력 사안의 초동 대응 기능을 통합해야 한다는 제안도 함께 내놨다.

강주호 교총 회장은 "불이 났는데 창문만 걸어 잠그는 식의 미봉책으로는 교단 붕괴를 막을 수 없다"며 "교육부는 소극적 자세에서 벗어나 국회와 협조해 교총이 제안한 핵심 입법과제를 포함한 교권보호 대책을 실질적인 법적·제도적 장치로 마련해야 한다"고 강조했다.

jane94@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
육군 보병 소대장 '상사'도 맡는다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 보병대대 소대장 직위를 상사까지 확대한다. 육군은 17일 "보병대대 중대별 3개 소대 중 1개 소대장 직위를 기존 소위·중위에서 상사로 전환한다"고 밝혔다. 해당 조치는 내달 1일부터 적용된다. 이번 개편으로 각 중대 3개 소대 가운데 1개 소대는 부사관이 지휘하게 된다. 보병 소대는 통상 30여 명 규모로 구성되는 전투 수행 최소 단위다. 나머지 1·2소대장과 중대장 이상 지휘관은 기존처럼 장교가 맡는다. 지난 3월 26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 26-1기 부사관 임관식에서 신임 부사관들이 정모를 던지며 임관을 자축하고 있다. [사진= 육군 제공] 2026.06.18 gomsi@newspim.com 육군은 그동안 보병부대 부사관을 부소대장으로만 운용해왔다. 소대장 직위를 편제상 정식으로 부사관에게 부여하는 것은 이번이 처음이다. 직위 구조 변경은 편제와 보직 기준에 동시에 반영된다. 육군 관계자는 "병역자원 감소 등에 대비한 중장기 병력구조 개선의 일환으로 장기보직을 통해 전투임무 수행능력과 운용 안정성을 높이기 위한 조치"라고 밝혔다. 초급장교 인원 감소에 따른 지휘 공백 대응도 포함된 것으로 전해졌다. 군은 최근 병 복무 인원 감소와 간부 획득 구조 변화에 맞춰 부사관 역할을 확대해왔다. 국방부는 병력 감축 기조에 따라 간부 중심 전력 구조 전환을 추진 중이다. 육군은 2020년대 들어 부사관 정원과 장기복무 비율을 단계적으로 늘려왔다. 이번 조치로 소대 단위 지휘 체계는 일부 조정된다. 육군은 부사관 소대장 보직을 단계적으로 확대 적용할 계획으로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2026-06-18 13:38
사진
'마이 케이팝 스타', 예선 진출자 200팀 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 오디션 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'가 예선 진출자 200팀을 발표하며 본격적인 경쟁의 막을 올렸다. 종합 뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 '마이 케이팝 스타'는 국적과 나이에 제한 없이 누구나 참여할 수 있는 글로벌 오디션이다. 지난 12일 접수를 마감한 가운데 국내외 참가자들의 뜨거운 관심 속에 총 60개국에서 지원자가 몰리며 글로벌 규모를 입증했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '마이 케이팝 스타' 포스터. 2026.04.09 alice09@newspim.com 예선 사전 심사를 거쳐 선발된 진출자는 총 200팀이다. 국내 참가자 100팀, 해외 참가자 100팀으로 구성됐으며, 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 프랑스 등 총 37개국 출신 참가자들이 이름을 올렸다. 이번 예선 진출자들은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력을 갖춘 참가자들로 구성됐다. 아이돌 연습생 출신은 물론 SNS에서 활발히 활동 중인 크리에이터, 해외 K팝 커버 아티스트 등 다양한 배경을 지닌 참가자들이 대거 포함돼 눈길을 끈다. 개인 참가자뿐 아니라 듀엣, 그룹, 밴드 등 다양한 형태의 팀도 진출하며 다채로운 무대를 예고했다. 예선 진출자들의 영상은 오는 22일부터 공개된다. 뉴스핌 공식 유튜브와 틱톡 등 SNS 채널을 통해 매일 10팀씩 순차적으로 업로드되며, 총 200팀의 무대가 20일간 전 세계 시청자들과 만날 예정이다. 영상 공개가 모두 마무리된 뒤에는 대중 평가가 진행된다. '마이 케이팝 스타'는 전문 심사위원 없이 시청자가 직접 우승자를 결정하는 100% 대중 참여형 오디션으로 운영된다. 조회수와 좋아요 수를 기반으로 본선 진출자 30팀이 선정되며, 참가자의 실력뿐 아니라 대중성과 화제성 역시 중요한 평가 요소가 된다. 대회는 온라인 영상 예선, 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자에게는 1억원의 상금이 수여되며, 국내 참가자 2위부터 10위까지는 각 200만원의 상금이 지급된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액이 지원된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보 및 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 기회가 제공된다. 또한 K팝 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 특전이 마련돼 차세대 K팝 스타를 꿈꾸는 참가자들의 관심을 모으고 있다. moonddo00@newspim.com 2026-06-17 17:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동