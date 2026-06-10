교총 "전쟁기념관 6·25 포스터 '항미원조' 표현, 학생 역사관 흔드는 행위"

"북한 불법 남침 본질 흐려…초등학생 대상 교육자료 검증 강화해야"

"국가기관 역사 교육 자료, 용어 선택 더 신중해야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교원단체총연합회는 전쟁기념관의 6·25전쟁 교육 프로그램 홍보물에 중국의 6·25전쟁 참전 명분인 '항미원조' 표현이 사용된 것과 관련해 "학생 역사관을 흔드는 행위"라고 10일 밝혔다.

교총에 따르면 국방부 산하 전쟁기념사업회가 운영하는 서울 용산 전쟁기념관은 호국보훈의 달을 맞아 특별 해설 프로그램 홍보물을 제작하면서 '항미원조'라는 표현을 한국과 중국 어린이 캐릭터와 함께 배치했다. 항미원조는 '미국에 맞서 북한을 돕는다'는 뜻으로 중국 공산당이 6·25전쟁 참전을 정당화하는 데 사용해 온 용어다.

강주호 한국교원단체총연합회(교총) 회장이 7일 오후 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 2026년 교육계 신년교례회에서 환영사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

교총은 "학생들에게 올바른 역사관을 가르치고 대한민국의 안보의식을 높여야 할 국가기관이 6·25전쟁을 다루면서 중국이 내건 명분을 다양한 역사관 소개라는 이유로 제시한 것은 납득하기 어렵다"며 "6·25전쟁이 북한의 불법 남침으로 시작됐다는 역사적 사실에 대한 오해와 분란을 자초한 것으로 순국선열의 희생에 대한 고민 없이 중국 측 주장을 아무 설명 없이 제3국의 입장처럼 노출한 무책임한 처사"라고 지적했다.

특히 교총은 해당 프로그램이 초등학교 4학년 이상 학생을 대상으로 한다는 점을 문제 삼았다. 초등학생은 역사적 맥락을 비판적으로 걸러내기 어려운 발달 단계에 있는 만큼, 북한의 불법 남침이라는 핵심 사실을 흐릴 수 있는 표현이 교육자료에 쓰이는 것은 부적절하다는 주장이다.

교총은 "대한민국의 정체성과 자유민주주의를 지키기 위한 희생의 역사인 6·25전쟁을 침략 국가의 시각에서 바라보도록 하는 것은 균형 잡힌 역사 인식이 아니라 왜곡된 역사관 교육으로 비칠 우려가 크다"고 규탄했다.

강주호 교총 회장은 "왜 포스터에 '항미원조'와 중국 학생이 등장해야 하는지 납득할 수 없고 잘못한 일임이 분명하다"며 "다양한 시각을 보여준다는 명분으로 침략국의 논리를 학생 대상 교육자료에 담는 일이 반복돼서는 안 된다"고 설명했다.

그러면서 "국가교육위원회에서 근현대사 교육 확대 논의가 예정된 상황에서 국가기관이 오히려 역사 왜곡과 순국선열 모독 논란을 불러온 데 대해 우려가 크다"며 "공공기관의 역사 교육 자료에 대해 철저한 검증과 신중한 용어 선택이 이뤄지도록 교육 자료 검증 시스템을 대폭 강화해야 한다"고 촉구했다.

jane94@newspim.com