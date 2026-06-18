구윤철 부총리 만난 민형배…"AI 산업 도약, 정부 뒷받침 필요"

AI 산업융합집적단지 현장 방문

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관을 만나 "AI 산업 도약을 위해 정부가 확실하게 뒷받침해 달라"고 요청했다.

18일 전남광주대전환기획위원회에 따르면 민 당선인은 전날 광주 북구 AI 산업융합집적단지에서 열린 재정경제부 현장 방문 일정에 참석했다.

AI산업융합집적단지 현장 방문. [사진=전남광주대전환기획위원회] 2026.06.18 bless4ya@newspim.com

민 당선인은 이 자리에서 "구 부총리가 국정으로 매우 바쁜 시기에 지역의 미래 산업 현장을 찾았다"며 "AI 심장부, AI 메카, AI 글로벌센터라는 말씀과 함께 5극3특 선도모델로서 통합특별시에 대한 기대를 분명히 했다"고 말했다.



이어 "대체 불가 대한민국 건설의 출발이 전남광주통합특별시에서 시작된다는 말씀에는 정부가 제대로 뒷받침하겠다는 의지가 담겨 있다고 생각한다"고 강조했다.



그러면서 "그동안 광주는 AI 인프라를 깔기 위해 애써 왔고 인재 양성, 창업 지원, 미래 산업 기반 구축을 차근차근 준비해 왔다"며 "AI데이터센터, 실증·창업동, 드라이빙 시뮬레이터 같은 기반 시설들이 청년 기업인과 혁신 기업들이 역량을 펼칠 수 있는 토대가 되고 있다"고 평가했다.



구 부총리는 "민형배 통합시장 당선인이 7월 1일부터 임기를 시작하면 광주가 전 세계에서 가장 훌륭한 AI 메카로 도약할 것이라고 확신한다"고 말했다.

그는 "광주는 AI, 자율주행, 데이터센터, 반도체를 포함하는 지방 중심의 글로벌 센터로 발전할 수 있다"며 "수도권 일극 체제의 한계를 넘어 지역 발전을 대한민국 발전의 중심축으로 만들겠다"고 밝혔다.



이후 열린 민관협의체 간담회에는 AI 반도체·모빌리티·센서·소프트웨어 분야 기업인과 관련 기관 전문가가 참석해 AI 실증 기회 부족 등 어려움을 호소하며 정부의 적극적인 지원을 요청했다.





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