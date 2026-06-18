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[2026WC] '디아스 1골 1도움' 콜롬비아, '월드컵 첫 출전' 우즈베크에 3-1 승리

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  • 콜롬비아가 18일 우즈베키스탄을 3-1로 꺾고 복귀한 월드컵 첫 경기에서 승리했다
  • 디아스가 1골 1도움으로 콜롬비아 승리를 이끌며 K조 단독 선두에 올랐다
  • 우즈베키스탄은 파이줄라예프가 사상 첫 월드컵 득점을 올렸으나 승점 획득에는 실패했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2022 카타르 월드컵 본선 진출에 실패했던 콜롬비아가 8년 만에 돌아온 월드컵 무대에서 승전고를 울렸다.

콜롬비아는 18일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 K조 조별리그 1차전에서 우즈베키스탄을 3-1로 제압했다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 콜롬비아의 루이스 디아스가 18일 열린 우즈베키스탄과의 경기에서 추가골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

승점 3을 챙긴 콜롬비아는 같은 조의 포르투갈과 콩고민주공화국이 1-1로 비긴 가운데 단독 선두로 올라섰다. 반면 사상 처음 월드컵 본선 무대를 밟은 우즈베키스탄은 역사적인 첫 득점을 기록했지만 승점 획득에는 실패했다.

이날 경기는 수비적으로 나선 우즈베키스탄과 이를 공략하려는 콜롬비아의 대결 양상으로 전개됐다. 우즈베키스탄은 현역 시절 이탈리아의 전설적인 수비수였던 파비오 칸나바로 감독의 지휘 아래 사실상 5백 전술을 가동하며 역습에 집중했다.

초반 콜롬비아는 우즈베키스탄의 촘촘한 수비를 공략하는 데 어려움을 겪었다. 전반 17분 존 아리아스가 페널티아크 오른쪽 부근에서 시도한 오른발 슈팅이 골문을 살짝 벗어나며 양 팀 첫 슈팅이 기록됐다.

우즈베키스탄도 역습으로 맞섰다. 전반 29분 엘도르 쇼무로도프가 빠른 침투로 결정적인 기회를 노렸지만 존 루쿠미의 수비에 막혀 슈팅까지 이어가지 못했다.

경기 흐름을 주도하던 콜롬비아는 전반 31분 루이스 디아스의 왼발 슈팅이 골대를 강타하며 아쉬움을 삼켰다. 하지만 결국 선제골을 만들어냈다.

전반 40분 디아스가 중원에서 절묘한 침투 패스를 연결했고, 수비 뒷공간을 파고든 다니엘 무뇨스가 몸을 날리며 오른발 슈팅으로 마무리해 1-0을 만들었다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 우즈베키스탄의 파이줄라예프가 18일 열린 콜롬비아와의 경기에서 동점골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

전반을 뒤진 채 마친 우즈베키스탄은 후반 들어 반격에 성공했다. 후반 15분 돈스톤베크 함다모프의 크로스를 쇼무로도프가 슈팅으로 연결했고, 골대를 맞고 높이 뜬 공을 압보스베크 파이줄라예프가 헤더로 밀어 넣었다.

167㎝의 단신 윙어 파이줄라예프가 기록한 이 골은 우즈베키스탄 축구 역사상 월드컵 본선 첫 득점이었다.

그러나 기쁨은 오래가지 못했다. 동점골을 허용한 콜롬비아는 불과 5분 만에 다시 리드를 가져왔다. 후반 20분 우즈베키스탄의 스로인을 강한 압박으로 끊어낸 뒤 역습을 전개했고, 디아스가 페널티박스 왼쪽에서 강력한 왼발 슈팅을 날렸다. 공은 골키퍼 손끝을 스치고 그대로 골문 안으로 빨려 들어갔다.

1골 1도움을 기록한 디아스는 이날 경기 최고의 주인공이었다. 이후 우즈베키스탄은 쇼무로도프를 중심으로 동점골을 노리며 공격 숫자를 늘렸다. 하지만 콜롬비아는 노련한 경기 운영과 안정적인 수비로 추가 실점을 막아냈다.

오히려 후반 추가시간 승부에 마침표를 찍었다. 역습 상황에서 브랜던 토마스 아산테의 크로스를 받은 하민톤 캄파스가 헤더로 골망을 흔들며 3-1을 만들었다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 콜롬비아의 캄파스가 18일 열린 우즈베키스탄과의 경기에서 추가골을 넣고 세리머니 하고 있다. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

콜롬비아는 점유율과 공격 주도권을 바탕으로 경기를 지배했고, 결정적인 순간 디아스의 개인 능력이 빛나면서 승리를 완성했다. 특히 카타르 월드컵 진출 실패의 아픔을 딛고 8년 만에 복귀한 월드컵 무대에서 첫 승을 신고하며 32강 진출을 향한 유리한 고지를 선점했다.

반면 우즈베키스탄은 비록 패했지만 파이줄라예프의 역사적인 월드컵 1호골을 앞세워 경쟁력을 입증했다. 세계 무대 첫 경기에서 끝까지 콜롬비아를 괴롭힌 우즈베키스탄은 남은 조별리그 경기에서 사상 첫 승점과 첫 승에 도전하게 됐다.

wcn05002@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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