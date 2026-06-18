전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.18 (목)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

정부, 석유 최고가격 현행 유지…손실보전 기준 마련

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부가 18일 중동 정세를 고려해 6차 석유 최고가격을 당분간 유지하기로 했다
  • 국제유가는 안정세지만 국내 가격 반영까지 시차가 있어 현행 휘발유 1934원 등 기존 단가를 유지한다
  • 정부는 정유사 손실 보전 기준과 정산위원회 운영 방안을 마련해 분기별로 손실을 정산할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

휘발유 1934원·경유 1923원 유지
7차는 종전 진행 상황 보며 판단키로
호르무즈 통항 정상화까지 신중 대응
손실보전 기준 마련, 정산위 운영예정

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 현행 6차 석유 최고가격을 당분간 유지한다.

미국과 이란의 종전 합의로 전쟁이 사실상 종료 수순에 들어갔지만, 정부는 호르무즈 해협 정상화와 국제 유가 안정 여부를 더 지켜보겠다는 입장이다.

국제유가가 안정세를 보이면서 석유 최고가격제 종료 시점에도 관심이 쏠리고 있다. 다만 국제유가 하락이 국내 판매가격에 반영되기까지 시간이 필요한 만큼 정부는 당분간 최고가격제를 유지할 것으로 보인다.

◆ 현행 6차 석유 최고가격 유지…정부 "이번 주말 사이 상황 지켜봐야"

산업통상부(장관 김정관)는 당분간 적용될 현행 6차 석유 최고가격을 유지한다고 18일 발표했다.

이로써 6차 최고가격은 기존과 동일하게 유지된다. 휘발유가 리터당 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이 적용된다(그래프 참고).

이날 석유공사에 따르면 국제유가는 지난 17일 기준 두바이유 배럴당 73달러, 브렌트유 79달러, 서부텍사스원유(WTI) 76달러에 거래되며 안정세를 찾았다.

다만 국내 석유제품 가격은 아직 하락세를 체감하기 어려운 실정이다. 국제유가 하락이 국내 시장에 반영되려면 3~4주의 시간이 필요하기 때문이다.

실제로 이날 국내 주유소의 휘발유 평균가격은 리터당 2009원, 경유는 2004원대를 유지하고 있다. 서울의 경우 휘발유 2051원, 경유 2040원으로 2000원대를 유지하고 있다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장이 지난달 28일 오전 '중동상황 대응본부' 일일브리핑에서 발언하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.05.28 gkdud9387@newspim.com

따라서 정부는 추가 상황을 지켜보기 위해 현행 최고가격을 유지하기로 결정했다고 설명했다. 국제유가는 안정세를 보이고 있지만 호르무즈 해협 정상 통항 등 상황을 지켜볼 필요가 있다는 판단이다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 이날 중동전쟁 브리핑에서 "이번 주말 사이 호르무즈 해협 통항 재개와 종전 합의 이행 여부 등 상황이 급변할 수 있다"며 "관련 상황을 지켜보기 위해 현행 6차 최고가격을 유지하기로 했다"고 설명했다.

이어 "7차 최고가격 고시 여부는 현재 상황 등을 종합적으로 지켜본 뒤 결정할 계획"이라며 "7차 최고가격 시행이 결정될 때까지는 현행 최고가격이 그대로 유지된다"고 덧붙였다.

◆ 정유사 손실 보전 기준 마련…정산위원회 운영 예정

정부는 석유 최고가격제 시행으로 발생한 정유사 손실을 보전하기 위한 재정지원 규정을 마련했다.

산업부는 이날 '석유판매가격 최고액 지정에 따른 손실보전을 위한 재정지원 규정'을 10일간 행정예고했다. 규정에는 손실보전 기준과 정산 절차, 최고액 정산위원회 구성 방안 등이 담겼다.

정부는 정유사가 최고가격 적용 기간 동안 부담한 원유 도입비와 운송비, 보험료, 인건비, 유통비 등을 기준으로 손실액을 산정할 계획이다.

최종 기준금액은 산업부 장관이 결정한다. 이 과정에서 적정 수준의 마진도 반영할 수 있도록 했다.

정유사 4곳의 주유소 CI. [사진=뉴스핌 DB]

또한 정산은 분기 단위로 진행된다. 정유사는 각 정산 대상기간 종료 후 60일 이내에 지원금을 신청해야 한다. 정부는 회계·법률·석유시장 전문가 등으로 구성된 최고액 정산위원회를 통해 지원 규모를 심의할 방침이다.

아울러 최고액 정산위원회는 10일간의 행정예고가 끝난 뒤 재정지원 절차에 따라 구성·운영될 예정이다.

양 실장은 이날 브리핑에서 "추산 당시 여러 상황을 시뮬레이션해 판단한 만큼, 현재 확보한 손실보전 예산이 부족하지는 않을 것으로 보고 있다"고 설명했다.

이어 "정유사들이 생각하는 손실 규모는 MOPS 기준으로 보면 3조~4조원 수준일 수 있지만, 실제 정산 규모는 그보다 적을 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

gkdud9387@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
육군 보병 소대장 '상사'도 맡는다 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 보병대대 소대장 직위를 상사까지 확대한다. 육군은 17일 "보병대대 중대별 3개 소대 중 1개 소대장 직위를 기존 소위·중위에서 상사로 전환한다"고 밝혔다. 해당 조치는 내달 1일부터 적용된다. 이번 개편으로 각 중대 3개 소대 가운데 1개 소대는 부사관이 지휘하게 된다. 보병 소대는 통상 30여 명 규모로 구성되는 전투 수행 최소 단위다. 나머지 1·2소대장과 중대장 이상 지휘관은 기존처럼 장교가 맡는다. 지난 3월 26일 전북 익산 육군부사관학교에서 열린 26-1기 부사관 임관식에서 신임 부사관들이 정모를 던지며 임관을 자축하고 있다. [사진= 육군 제공] 2026.06.18 gomsi@newspim.com 육군은 그동안 보병부대 부사관을 부소대장으로만 운용해왔다. 소대장 직위를 편제상 정식으로 부사관에게 부여하는 것은 이번이 처음이다. 직위 구조 변경은 편제와 보직 기준에 동시에 반영된다. 육군 관계자는 "병역자원 감소 등에 대비한 중장기 병력구조 개선의 일환으로 장기보직을 통해 전투임무 수행능력과 운용 안정성을 높이기 위한 조치"라고 밝혔다. 초급장교 인원 감소에 따른 지휘 공백 대응도 포함된 것으로 전해졌다. 군은 최근 병 복무 인원 감소와 간부 획득 구조 변화에 맞춰 부사관 역할을 확대해왔다. 국방부는 병력 감축 기조에 따라 간부 중심 전력 구조 전환을 추진 중이다. 육군은 2020년대 들어 부사관 정원과 장기복무 비율을 단계적으로 늘려왔다. 이번 조치로 소대 단위 지휘 체계는 일부 조정된다. 육군은 부사관 소대장 보직을 단계적으로 확대 적용할 계획으로 알려졌다. gomsi@newspim.com 2026-06-18 13:38
사진
'마이 케이팝 스타', 예선 진출자 200팀 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 오디션 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'가 예선 진출자 200팀을 발표하며 본격적인 경쟁의 막을 올렸다. 종합 뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 '마이 케이팝 스타'는 국적과 나이에 제한 없이 누구나 참여할 수 있는 글로벌 오디션이다. 지난 12일 접수를 마감한 가운데 국내외 참가자들의 뜨거운 관심 속에 총 60개국에서 지원자가 몰리며 글로벌 규모를 입증했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '마이 케이팝 스타' 포스터. 2026.04.09 alice09@newspim.com 예선 사전 심사를 거쳐 선발된 진출자는 총 200팀이다. 국내 참가자 100팀, 해외 참가자 100팀으로 구성됐으며, 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 프랑스 등 총 37개국 출신 참가자들이 이름을 올렸다. 이번 예선 진출자들은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력을 갖춘 참가자들로 구성됐다. 아이돌 연습생 출신은 물론 SNS에서 활발히 활동 중인 크리에이터, 해외 K팝 커버 아티스트 등 다양한 배경을 지닌 참가자들이 대거 포함돼 눈길을 끈다. 개인 참가자뿐 아니라 듀엣, 그룹, 밴드 등 다양한 형태의 팀도 진출하며 다채로운 무대를 예고했다. 예선 진출자들의 영상은 오는 22일부터 공개된다. 뉴스핌 공식 유튜브와 틱톡 등 SNS 채널을 통해 매일 10팀씩 순차적으로 업로드되며, 총 200팀의 무대가 20일간 전 세계 시청자들과 만날 예정이다. 영상 공개가 모두 마무리된 뒤에는 대중 평가가 진행된다. '마이 케이팝 스타'는 전문 심사위원 없이 시청자가 직접 우승자를 결정하는 100% 대중 참여형 오디션으로 운영된다. 조회수와 좋아요 수를 기반으로 본선 진출자 30팀이 선정되며, 참가자의 실력뿐 아니라 대중성과 화제성 역시 중요한 평가 요소가 된다. 대회는 온라인 영상 예선, 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자에게는 1억원의 상금이 수여되며, 국내 참가자 2위부터 10위까지는 각 200만원의 상금이 지급된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액이 지원된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보 및 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 기회가 제공된다. 또한 K팝 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 특전이 마련돼 차세대 K팝 스타를 꿈꾸는 참가자들의 관심을 모으고 있다. moonddo00@newspim.com 2026-06-17 17:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동