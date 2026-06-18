무진성, '유부녀 킬러' 합류…천재 해커 '기영도' 변신

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 무진성이 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 천재 해커 기영도로 변신한다.

무진성은 오는 7월 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'에 기영도 역으로 캐스팅을 확정했다. 매 작품 깊은 인상을 남겨온 무진성이 보여줄 뚜렷한 존재감이 극의 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 무진성. [사진=에일리언컴퍼니] 2026.06.18 moonddo00@newspim.com

'유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 어느 워킹맘의 고군분투 워라벨(work & life balance) 사수기를 그린 드라마다. 극 중 무진성은 두루미 전자 영업3팀의 대리이자 천재 해커 기영도 역을 맡아 세밀한 내면 연기로 극의 몰입도를 끌어올릴 예정이다.

무진성이 연기하는 기영도는 컴퓨터와 손가락으로 할 수 있는 모든 것에 능통하며 팀원들의 현장 백업을 담당하는 인물이다. 다소 시니컬하고 예민한 면모를 지녔지만 내면에는 아픈 상처를 품고 살아가는 입체적인 캐릭터다. 겉으로는 차갑지만 깊은 전사를 지닌 기영도의 서사가 무진성의 열연을 만나 극대화될 것으로 보인다.

지난 2013년 드라마 '투윅스'로 데뷔한 무진성은 선과 악의 경계를 자유자재로 오가는 유연한 스펙트럼으로 독자적인 노선을 구축해 왔다. 드라마 '산후조리원', '남이 될 수 있을까', '폭군', '태풍상사', '월간남친' 등에 출연하며 화면을 압도했고, 영화 '장르만 로맨스'에서 깊이 있는 연기로 눈도장을 찍었다.

특히 무진성은 최근작 '태풍상사'에서 서늘한 빌런 표현준 역을 완벽하게 소화했고, '월간남친'에서 로망을 자극하는 남친 캐릭터로 특별 출연해 설렘을 전했다. 뿐만 아니라 SBS '미운 우리 새끼', 유튜브 '홍석천의 보석함' 등에서도 예능감을 발산하며 활약했다. 이에 무진성이 이번 '유부녀 킬러'의 숨은 핵심 브레인 기영도를 통해 어떤 새로운 변신을 보여줄지 기대가 높아진다.

한편, 무진성이 출연하는 MBC 새 금토드라마 '유부녀 킬러'는 오는 7월 첫 방송된다.

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