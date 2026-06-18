사천문화재단, 내달 25일 '토요상설무대 프러포즈·사천 락페스티벌' 팡파르

AI 핵심 요약beta
- 사천문화재단이 18일 한여름 음악축제를 개최한다고 밝혔다.
- 다음달 25일부터 8월 15일까지 토요상설무대가 열린다.
- 김용빈·멜로망스·임창정·체리필터가 무대에 오른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 =경남 사천문화재단이매주 색다른 테마와 화려한 출연진으로 한여름 밤의 낭만과 특별한 추억을 선사한다.
재단은 다음달 25일부터 8월 15일까지 매주 토요일 오후 7시 30분 삼천포대교공원 해상무대에서 '2026 토요상설무대 프러포즈'와 '사천 락페스티벌'을 개최한다고 18일 밝혔다.
행사는 7월 25일 'Golden 프러포즈'를 시작으로 8월 1일 'Hip 프러포즈', 8월 8일 'Night 프러포즈'를 거쳐 8월 15일 '사천 락페스티벌'로 마무리된다.
개막 무대에는 김용빈, 비스타, 배진아, 문수화가 출연하고, 8월 1일에는 멜로망스와 울랄라세션, 영기, 재범박이 무대에 오른다.
8월 8일에는 임창정과 모꼬지, 브레이크엠비션, 박해원이 공연하며, 마지막 날인 8월 15일에는 체리필터와 홍경민, 전인혁, 이민재 등이 출연한다.
재단 관계자는 "삼천포대교공원 해상무대에서 세대를 아우르는 음악축제를 준비했다"고 말했다.
m25322532@newspim.com