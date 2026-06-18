수원시, 모바일 시정참여 플랫폼 '새빛톡톡' 1기 서포터즈 모집

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플랫폼 홍보부터 시민 참여 유도, 서비스 개선 아이디어 제안 등 '시민 소통 창구' 역할

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 모바일 시정참여 플랫폼 '새빛톡톡'을 함께 키워나갈 1기 서포터즈를 모집한다고 18일 밝혔다.

서포터즈 모집 홍보 이미지. [사진=수원시]

올해 출범하는 '새빛톡톡 서포터즈'는 플랫폼 홍보부터 시민 참여 유도, 서비스 개선을 위한 아이디어 제안 등 '시민 소통 창구' 역할을 하게 된다.

수원시와 새빛톡톡에 관심이 있고 개인 에스엔에스(SNS)를 운영하는 19세 이상 성인은 누구나 지원할 수 있다.

모집 기간은 7월 1일까지이다.

수원시 관계자는 "새빛톡톡이 진정한 시민 주도형 플랫폼으로 도약할 수 있도록 반짝이는 아이디어와 열정이 있는 분들이 많이 지원해 주길 바란다"며 "시민 여러분과 함께 새빛톡톡을 더 멋진 플랫폼으로 만들어 가길 바란다"고 말했다.

한편 2023년 7월 정식 서비스를 시작한 새빛톡톡은 누구나 의견을 제시하며 시정에 참여할 수 있는 온라인 시민 참여·소통 광장이다.

수원시 시민 참여 플랫폼으로 자리매김하며 현재 회원 수 22만 명을 돌파했다.

새빛톡톡에서 이뤄진 제안, 토론, 투표 등 시민참여 활동은 204만 건에 달한다.

ssamdory75@newspim.com