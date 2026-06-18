최휘영 장관, 프랑스 문화부 장관과 회동 "문화예술 전방위 협력"

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'뤼미에르 서밋' 개최 협력 재확인 등 영화·문화 협력 강화

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 17일(현지 시각) 프랑스 문화부에서 카트린 페가르 장관과 회동했다.

최휘영 장관은 17일(현지 시각) 프랑스 문화부 카트린 페가르 장관과 회동, 양국간의 문화 협력을 강화하는 데 뜻을 같이 했다.[사진= 문체부] 2026.06.18 fineview@newspim.com

지난 4월 페가르 장관의 방한 이후 두 달 만에 다시 마주한 양국 장관은 9월 양국이 공동의장국으로 개최하는 '뤼미에르 서밋'과 한불 수교 140주년을 계기로 문화·예술·산업 전반에서의 협력 강화 방안을 논의하며 양국 간 긴밀한 우호 관계를 재확인했다.

양국 장관은 특히 '뤼미에르 서밋'이 전 세계 영화·영상산업계의 기념비적인 이정표가 될 것이라는 데 뜻을 같이했다. 행사의 성공적인 개최를 위해 남은 기간 긴밀한 공조와 쌍방향 논의를 이어가기로도 합의했다.

최 장관은 최근 산업환경 변화로 영화산업이 직면한 여러 위기 상황을 극복하기 위해 양국이 공동으로 협력 방안을 모색할 것을 제안했고, 페가르 장관도 이에 적극적으로 화답했다.

최 장관은 "한국과 프랑스 수교 140주년을 맞이한 올해, 프랑스와 지리적으로는 멀지만 마치 이웃처럼 활발하게 교류하고 있어 매우 뜻깊다."라며, "앞으로도 문화예술 및 관련 산업을 아우르는 전방위적 협력을 통해 양국의 유대를 더 깊게 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 최 장관은 이번 프랑스 방문을 계기로 프랑스 국립영화영상센터(CNC) 회장, 국립도서관장, 국립기메동양박물관장 등 프랑스의 대표적인 문화기관장들과도 잇따라 만나 양국 간 지속적인 교류·협력 방안을 논의했다.

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