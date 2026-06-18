박지원 "명청갈등 줄어들 일 없을 것...정청래, 연임 도전 죽어도 나갈 듯"

"지지율 하락세, 당대표 책임지고 물러나야"

"정청래 연임? 출마 여부는 국민이 판단"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 박지원 더불어민주당 의원(5선·전남 해남군완도군진도군)이 이재명 대통령과 정청래 대표 간 갈등설에 대해 8·17 전당대회를 앞두고 더 격화될 것이라고 전망했다.

박 의원은 18일 KBS 라디오 '전격시사' 인터뷰에서 이 대통령과 정 대표의 갈등 완화 가능성을 묻는 질문에 "줄어들지는 않을 것"이라며 "전당대회가 계속되기 때문에 더 강해지면 강해졌지 줄어드는 일은 없을 것"이라고 말했다.

박지원 더불어민주당 국회의원이 10일 광주 서구 민형배 전남광주통합특별시장 후보 선거사무소에서 열린 선거대책위원회 출범식에 참석해 연설을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이 대통령의 순방 귀국 자리에 정 대표와 한병도 원내대표가 참석하는 것을 두고선 "당의 갈등을 조장할 필요는 없다는 점에서 잘한 결정"이라고 평가했다.

앞서 이 대통령의 출국 당시 정 대표가 모습을 드러내지 않은 배경을 두고 제기된 '의전 간소화' 설명에 대해서는 "그걸 믿는 국민은 없을 것"이라며 "대통령의 의사가 직간접적으로 전달된 것"이라고 지적했다.

그는 "이 대통령 임기 1년이 지나고 향후 선거가 없는 시기가 국정 운영의 골든타임"이라며 "전당대회로 이를 망치면 안 된다"고 강조했다.

또 당 지지도 하락과 대통령 부정 평가 상승을 언급하며 "대통령 중심제에서 책임은 당이 져야 한다"며 "당이 잘못하고 있다면 당 대표가 물러나는 것이 원칙"이라고 말했다.

정 대표의 연임 도전 가능성에 대해서는 "나 같으면 하지 않는 게 좋다고 봤지만 지금은 '죽어도 나갈 것' 같다"며 "출마 여부는 당원과 국민이 판단하면 된다"고 밝혔다.

전당대회를 앞두고 당내 공개 비판이 이어지는 상황에 대해서는 "갈등이라기보다 건강한 민주정당의 모습일 수도 있다"면서도 "곳곳에서 분열의 모습이 나타나는 것에 대해 당원과 국민이 불안해한다"고 우려했다.

seo00@newspim.com