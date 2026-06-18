김영록 전남지사 "발전 5사 통합본사 나주로"…에너지 수도 강조

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집적 시너지 부각

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남지사가 정부의 발전5사 통합 본사 입지로 나주를 지목하며 유치를 촉구했다.

18일 전남도에 따르면 김영록 전남도지사가 이날 한국남동·남부·동서·서부·중부발전 등 발전5사 통합 본사의 최적지로 나주시를 제시하고 전남 유치를 공식 요청했다.

김영록 전남지사. [사진=뉴스핌 DB]

정부는 지난해 12월 대통령 지시에 따라 발전5사 통합을 추진 중이다. 구조적 비효율을 해소하고 공공 재생에너지 사업 확대를 위한 조치로, 통합 시 매출 규모는 약 30조 원에 이를 것으로 전망된다.

전남도는 나주가 통합 본사 입지로 적합한 이유로 에너지 산업 집적도, 재생에너지 전환 거점, 지역균형발전 부합성을 제시했다. 나주에는 한국전력 본사를 비롯해 한전KPS, 한전KDN, 전력거래소가 위치해 있으며 한국에너지공과대학교가 인재 양성을 맡고 있어 연계 효과가 크다는 설명이다.

전남은 444GW 수준의 재생에너지 잠재량을 보유하고 있으며 신안·진도 7.3GW 해상풍력 단지와 영농형 태양광 등 사업을 추진 중이다. 전남도는 통합 본사가 현장과 결합될 경우 에너지 전환 속도가 빨라질 것으로 기대하고 있다.

아울러 나주는 공공기관 이전 정책 방향과 지역균형발전 가치에 부합하는 지역으로 꼽힌다. 이재명 대통령도 취임 1주년 기자회견에서 전남·광주 지역이 통합 성과에 따라 공공기관 이전의 수혜를 볼 수 있다고 언급한 바 있다.

빛가람혁신도시 나주는 전남과 광주의 협력으로 조성된 상생 도시로, 전남도는 통합 본사 입지로 상징성과 실효성을 모두 갖춘 곳이라고 강조했다.

김 지사는 "발전5사 통합 본사는 에너지 수도 나주로 와야 한다"며 "전남·광주의 상생과 국가 에너지 산업 도약을 이끄는 기반이 될 것"이라고 말했다.

ej7648@newspim.com