'토이 스토리5', 개봉 첫날 전체 박스오피스 1위

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '토이 스토리 5'가 개봉 첫날 9만 관객을 동원하며 개봉 첫날 전체 박스오피스 1위에 올랐다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '토이 스토리 5'는 개봉 첫날인17일 9만 4171명의 관객을 기록하며 '군체', '와일드씽'을 뛰어넘고 박스오피스 1위에 등극했다.

이는 '토이 스토리 5'는 올해 외화 최고 흥행작인 '프로젝트 헤일메리'의 개봉 첫날 스코어(7만 6003명)를 뛰어넘는 기록으로, '우디', 버즈', '제시'를 비롯한 장난감들이 펼칠 흥행 레이스에 기대가 모인다.

[사진=월트 디즈니 컴퍼니 코리아]

'토이 스토리5'는 로튼토마토 신선도 지수 93%, CGV 골든 에그 지수 99%, 네이버 실관람객 평점 9.6 등(17일 기준)을 기록하 중이다. 여기에 언론과 실관람객들의 뜨거운 호평도 이어지고 있다.

실관람객들은 "시간이 흐를수록 쌓이는 추억, 확장되는 스토리, 깊어지는 애정"(ni*** 네이버), "팬들에겐 동심과 추억을, 새로운 세대들에겐 새로운 웃음과 감동을 선사한 영화!"(ro*** 네이버), "언제나 나의 곁에 있어 줬으면 하는 아름다운 이야기"(진*** CGV), "역시 토이 스토리... 귀요미들을 다시 만나 너무 행복했는데 순간 울컥... 감동까지"(특*** CGV) 등 '토이 스토리 5'가 선사하는 따뜻한 웃음과 감동에 호평을 남겼다.



영화 '토이 스토리 5'는 '보니'의 새 친구가 된 스마트 태블릿 '릴리패드'의 등장으로 전에 없던 위기를 마주한 '제시', '우디', '버즈' 등 장난감들이 다시 뭉쳐 예측불가한 여정을 함께하는 이야기로, 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.



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