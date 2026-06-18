쓰리빌리언, BIO USA 참가…AI 기반 신약개발 사업 확대

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글로벌 제약사·바이오텍과 AI 신약개발 협력 논의

10만건 이상 유전체·임상 데이터 기반 경쟁력 소개

타깃 발굴 플랫폼 'SAGE'·후보물질 설계 플랫폼 'MIN-T' 운영

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 희귀질환 진단 기업 쓰리빌리언이 세계 최대 바이오·제약 행사인 '바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO USA) 2026'에 참가해 글로벌 제약사 및 바이오텍과 AI 신약개발 협력 확대에 나선다.

18일 쓰리빌리언은 오는 22일부터 25일까지 미국 샌디에이고에서 열리는 BIO USA 2026에 참가한다고 밝혔다. BIO USA는 미국 바이오협회(BIO)가 주최하는 글로벌 바이오·제약 산업 행사로, 전 세계 제약사와 바이오텍, 투자자 등이 참가해 기술 교류와 사업 협력 방안을 논의하는 자리다.

회사는 이번 행사에서 글로벌 제약사 및 바이오텍과 파트너링 미팅을 진행하고 신규 치료 타깃 발굴과 신약 후보물질 개발을 위한 공동 연구 협력 방안을 논의할 예정이다. 이를 통해 글로벌 파트너십을 확대하고 AI 신약개발 사업을 본격화한다는 계획이다.

쓰리빌리언 로고. [사진=쓰리빌리언]

쓰리빌리언의 AI 신약개발 경쟁력은 희귀질환 진단 과정에서 축적한 10만건 이상의 환자 유전체 및 임상 데이터에 기반한다. 회사는 이를 활용해 신규 치료 타깃 발굴 플랫폼 'SAGE'와 AI 기반 신약 후보물질 설계 플랫폼 'MIN-T'를 운영하며 신약개발 파이프라인을 확대하고 있다.

실제로 쓰리빌리언은 지난해 국제 AI 유전체 해석 경진대회 'CAGI7'의 FGFR 기능 예측 챌린지에서 우수한 성과를 기록하며 기술력을 입증했다. 당시 구글 딥마인드의 알파미스센스(AlphaMissense), 메타의 ESM 등 글로벌 AI 모델과의 비교 평가에서 경쟁력 있는 성능을 보였으며, 유전 변이에 따른 단백질 기능 변화를 높은 정확도로 예측했다.

금창원 쓰리빌리언 대표는 "희귀질환 진단 과정에서 축적한 실제 환자 유전체 데이터와 AI 분석 역량은 신약개발 분야에서 차별화된 경쟁력"이라며 "BIO USA를 통해 글로벌 제약사 및 바이오텍과 협력을 확대하고 신규 타깃 발굴과 후보물질 개발을 위한 공동 연구를 적극 추진하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com