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쓰리빌리언, 유럽 최대 유전학회서 신생아 검사 사업 소개

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  • 쓰리빌리언이 16일 스웨덴에서 열린 ESHG 2026에서 AI 기반 유전진단 서비스와 신생아 선별검사를 공개했다
  • 가족 유전진단 '패밀리 인사이트'와 신생아 검사 '3B-NEO'를 앞세워 조기 진단·예방 중심 유전체 검사 전략을 제시했다
  • 글로벌 의료 수요와 시장성을 확인하고 국가별 맞춤 서비스·기관 협력을 확대해 전 생애주기 AI 유전진단 기업으로 성장하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

ESHG 2026서 AI 유전진단 서비스 공개
희귀질환 진단서 예방의료 영역으로 확대
가족 유전진단·신생아 검사 서비스 소개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 희귀질환 진단 기업 쓰리빌리언이 유럽 최대 유전학 학회에서 신생아 선별검사와 가족 유전진단 등 예방 중심 유전체 검사 서비스를 선보이며 글로벌 시장 확대에 나섰다.

16일 쓰리빌리언은 스웨덴 예테보리에서 열린 '유럽인간유전학회(ESHG) 2026'에 참가해 희귀질환 진단부터 가족 유전진단, 신생아 유전체 선별검사까지 아우르는 AI 기반 유전진단 서비스를 소개했다고 밝혔다.

유럽인간유전학회(ESHG)는 유전학 분야 세계 3대 학회 중 하나로, 전 세계 유전학자와 임상의, 연구기관이 최신 연구 성과와 임상 적용 사례를 공유하는 국제 학술행사다.

유럽인간유전학회(ESHG)에 참가한 쓰리빌리언. [사진=쓰리빌리언]

이번 학회에서 쓰리빌리언은 희귀질환 진단 사업을 넘어 예방적 건강관리 영역으로 확장된 서비스 로드맵을 공개했다. 최근 출시한 가족 유전진단 서비스 '패밀리 인사이트(Family Insight)'와 유전체 기반 신생아 선별검사 서비스 '3B-NEO'를 중심으로 조기 진단과 예방 중심의 유전체 검사 전략을 소개했다.

특히 유전체 검사 결과 제공에 그치지 않고 질환 위험도 평가와 조기 진단, 치료 계획 수립, 건강관리까지 지원하는 서비스 모델이 현지 의료진과 연구진의 관심을 받았다고 회사 측은 설명했다.

쓰리빌리언은 이번 학회를 통해 진단 인프라 부족과 검사 접근성 문제 등 글로벌 의료 현장의 수요를 확인하는 한편, 예방 중심 유전체 검사 시장의 성장 가능성도 점검했다. 회사는 이를 바탕으로 국가별 의료 환경에 맞춘 유전체 검사 서비스를 확대하고 의료기관 및 공공기관과의 협력을 강화할 계획이다.

금창원 쓰리빌리언 대표는 "이번 ESHG 참가는 글로벌 의료 현장의 수요를 직접 확인하고 향후 성장 기회를 모색하는 자리였다"며 "희귀질환 진단을 넘어 예방과 건강관리 영역까지 서비스를 확대해 전 생애주기를 아우르는 AI 유전진단 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

한편 쓰리빌리언은 최근 필리핀 정부 주관 신생아 유전체 진단 사업에 참여하는 등 신생아 유전체 검사 시장 공략에 나서고 있다. 또한 폴란드 희귀질환 환자단체 P4P, 글로벌 희귀질환 네트워크 iHOPE 등과 협력하며 글로벌 네트워크 확대에도 속도를 내고 있다.

nylee54@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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