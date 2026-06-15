쓰리빌리언, 서울아산병원 '신생아 유전체 선별검사 사업' 수주

AI 핵심 요약beta
- 쓰리빌리언이 15일 서울아산병원과 신생아 유전체 선별검사 사업 위탁계약을 체결했다.
- 이번 사업은 전장유전체분석으로 신생아 단계에서 500여개 희귀질환 위험을 조기 확인하는 것이 목표다.
- 쓰리빌리언은 2028년까지 1800건 검사를 수행하며 gNBS 체계 구축에 필요한 임상·기술 역량을 강화할 계획이다.
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2028년까지 1800건 규모 유전체 검사 진행
신생아 유전체 검사 임상 경험 확대 기대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 기반 희귀질환 진단 기업 쓰리빌리언이 서울아산병원이 수행하는 신생아 유전체 선별검사 사업에 참여한다.
15일 쓰리빌리언은 서울아산병원과 '전장유전체염기서열 기반 신생아 선별검사(K-gNBS)' 사업의 유전체 분석 및 변이 해석 위탁계약을 체결했다고 밝혔다.
K-gNBS 사업은 질병관리청 지원 아래 서울아산병원 이범희 교수 연구팀이 주관하는 연구 사업이다. 전장유전체분석(WGS)을 활용해 신생아 단계에서 500여 개 희귀질환 위험을 조기에 확인하고, 유전체 기반 신생아 선별검사의 임상적 활용 가능성을 검증하는 것을 목표로 한다.
이번 계약에 따라 쓰리빌리언은 신생아 전장유전체 스크리닝 검사와 변이 해석, 결과 리포트 제공을 담당한다. 사업은 올해부터 오는 2028년까지 3년간 진행되며 총 1800건 규모의 검사가 이뤄질 예정이다.
회사는 이번 사업 참여를 통해 신생아 유전체 검사 분야의 임상 경험을 확대하고, 향후 국내 gNBS(Genomic Newborn Screening) 체계 구축에 필요한 기술 및 운영 역량을 강화할 계획이다.
쓰리빌리언 관계자는 "이번 사업은 유전체 기반 신생아 선별검사의 임상적 활용 가능성을 검증하는 국내 대표 연구 프로젝트"라며 "축적된 유전체 분석 역량을 바탕으로 사업 수행에 기여하고 국내 gNBS 활성화에도 힘쓰겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com