성평등부, 양성평등위 전문위원회 회의 개최…AI 편향·여성 일자리 논의

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19·22·25일 분야별 전체회의 순차 개최

성별균형 정책·청년 인식격차 해소 점검

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 오는 19일과 22일, 25일 정부서울청사에서 양성평등위원회 제1·2·3전문위원회 전체회의를 순차적으로 연다고 18일 밝혔다.

이번 회의는 지난 4월 양성평등위원회에 보고한 '성평등정책 추진체계 강화 방안'의 후속 조치로 마련됐다. 기존 분과위원회를 분야별 전문위원회로 개편한 이후 처음 열리는 전체회의다.

원민경 성평등가족부 장관(오른쪽에서 네번째)을 비롯한 참석자들이 20일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제19차 양성평등위원회 회의에서 김민석 총리의 모두발언을 듣고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

양성평등위원회 전문위원회는 위원회의 효율적인 운영을 돕고 범부처 협업 과제를 발굴하기 위한 실무 논의기구다. 각 분야의 정책 현안을 심층적으로 검토하고 개선 방향을 마련하는 역할을 맡는다.

전체회의는 3개 전문위원회별로 진행된다. 제3전문위원회는 19일 성평등문화 분야 회의를 열고 성별균형 성평등 정책을 논의한다. 제2전문위원회는 22일 고용평등 분야 회의에서 지역 기반 여성 일자리 활성화 방안을 다룬다. 제1전문위원회는 25일 성주류화 분야 회의에서 AI 성별 편향 해소 방향을 논의할 예정이다.

제1전문위원회에서는 국내외 인공지능(AI) 분야의 최근 흐름을 살펴보고 AI 기술과 서비스에서 나타날 수 있는 성별 편향 문제를 줄이기 위한 정책 방향을 논의한다.

제2전문위원회는 지역의 인구구조 변화와 주력 산업 현황을 진단한다. 이를 바탕으로 지역 특성을 반영한 여성 일자리 발굴 방안과 지역 주도형 여성 고용 활성화 방안을 모색한다.

제3전문위원회에서는 성별균형을 위한 국내외 정책 사례와 조사 결과를 검토한다. 청년세대의 성별 인식 격차를 줄이기 위한 연구 추진계획도 주요 안건으로 다룰 예정이다.

성평등부는 전체회의 이후 각 전문위원회가 의제별 쟁점을 중심으로 2~3개월간 외부 전문가 등과 추가 검토를 이어가도록 할 계획이다. 이 과정에서 현장 의견과 전문가 제안을 종합해 정책 개선 방안을 마련한다는 방침이다.

성평등부는 이번 전문위원회 개편을 통해 외부 전문가 참여 방식을 보다 유연하게 조정하고 위원회 운영의 효율성을 높이겠다는 구상이다. 전문위원회가 단순 자문 기구를 넘어 실질적인 정책 논의와 변화를 이끄는 플랫폼으로 기능하도록 운영 방향을 전환했다는 설명이다.

이경숙 성평등부 성평등정책실장은 "이번 양성평등위원회 전문위원회 개편을 통해 각 분야 전문가들이 보다 깊이 있게 현안을 논의하고 실효성 있는 개선 방안을 도출할 수 있는 환경을 마련했다"며 "회의에서 제기되는 다양한 의견과 정책 제안들을 충분히 검토해 향후 성평등 정책에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com