김해시, 농어업인수당 63억 지원…경영 부담 완화

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 18일 1만4241명에게 63억 원 규모 농어업인수당을 지급했다
- 시는 단독 경영주 지원액을 60만 원, 부부 공동경영주는 가구당 70만 원으로 상향했다
- 김해시는 공익직불제·스마트농업 등과 병행해 농어업인 소득 안정과 농촌 활력 제고에 나섰다
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단독 경영주 지원금 60만 원 상향
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 농어업인 수당 지급을 통해 농어업인의 경영 부담을 줄이고 소득 안정을 지원하고 있다.
시는 1만4241명 농어업인에게 총 63억 원 규모의 2026년 농어업인수당 지급을 완료했다고 18일 밝혔다.
시는 올해 농어업인 경영 안정을 강화하기 위해 농어업인수당 지원체계를 개편해 단독 경영주 지원 단가를 지난해 30만 원에서 60만 원으로 상향했다. 부부가 공동경영주로 등록된 농어가는 각 35만 원씩, 가구당 총 70만 원을 지원했다.
농어업인수당은 농어업·농어촌이 가진 공익적 기능을 유지·증진하고 농어업인의 안정적인 영농·영어 활동을 뒷받침하기 위한 제도이다.
시는 지급 대상자 자격 검증과 중복 수급 여부 확인 등 사전 절차를 거쳐 공정하고 신속한 지급이 이뤄지도록 행정을 추진했다.
조규범 김해시 농업기술센터 소장은 "농어업인의 삶의 질 향상과 농어촌의 지속 가능한 발전을 위해 다양한 지원 정책을 계속 추진하겠다"고 말했다.
시는 농어업인수당 외에도 공익직불제, 농업인 재해안전망 구축, 스마트농업 육성 등 여러 농업 지원사업을 병행하며 농업인의 소득 안정과 농촌 지역 활력 제고에 힘쓰고 있다.
news2349@newspim.com