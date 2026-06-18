김해시, 농어업인수당 63억 지원…경영 부담 완화

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농어업인 수당 지급 63억 원 완료

단독 경영주 지원금 60만 원 상향

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 농어업인 수당 지급을 통해 농어업인의 경영 부담을 줄이고 소득 안정을 지원하고 있다.

시는 1만4241명 농어업인에게 총 63억 원 규모의 2026년 농어업인수당 지급을 완료했다고 18일 밝혔다.

경남 김해시가 농어업인의 경영 부담 완화를 위해 1만4241명에게 63억 원 규모 2026년 농어업인수당 지급을 완료했다.[사진=김해시] 2026.06.18

시는 올해 농어업인 경영 안정을 강화하기 위해 농어업인수당 지원체계를 개편해 단독 경영주 지원 단가를 지난해 30만 원에서 60만 원으로 상향했다. 부부가 공동경영주로 등록된 농어가는 각 35만 원씩, 가구당 총 70만 원을 지원했다.

농어업인수당은 농어업·농어촌이 가진 공익적 기능을 유지·증진하고 농어업인의 안정적인 영농·영어 활동을 뒷받침하기 위한 제도이다.

시는 지급 대상자 자격 검증과 중복 수급 여부 확인 등 사전 절차를 거쳐 공정하고 신속한 지급이 이뤄지도록 행정을 추진했다.

조규범 김해시 농업기술센터 소장은 "농어업인의 삶의 질 향상과 농어촌의 지속 가능한 발전을 위해 다양한 지원 정책을 계속 추진하겠다"고 말했다.

시는 농어업인수당 외에도 공익직불제, 농업인 재해안전망 구축, 스마트농업 육성 등 여러 농업 지원사업을 병행하며 농업인의 소득 안정과 농촌 지역 활력 제고에 힘쓰고 있다.

news2349@newspim.com