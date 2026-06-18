부산시, 해양·항만·물류산업 버팀이음 프로젝트' 추진…고용 안정 강화

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'이음 지원' 450명, '버팀 지원' 1800명 지원

고용 유지와 숙련 인력 유출 방지 정책 확대



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 중동 정세 불안과 글로벌 물류 환경 변화로 인한 해양·항만·물류 산업 고용위기에 대응하기 위해 종사자 고용안정과 생활지원에 나선다.

시는 중동 사태 장기화 등으로 해양·항만·물류 산업의 고용 불안이 커짐에 따라 '2026년 부산 해양·항만·물류산업 버팀이음 프로젝트'를 본격 추진한다고 18일 밝혔다.

부산시가 중동 사태 장기화 등 국제 정세 불안에 따른 해양·항만·물류 산업의 고용 위기에 선제적으로 대응하기 위해 2026년 부산 해양·항만·물류산업 버팀이음 프로젝트를 본격적으로 추진한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.16

이번 사업은 고용노동부 '지역·산업 맞춤형 일자리지원 사업' 공모 선정으로 확보한 국비 15억 원을 기반으로 추진되며, 종사자 고용안정과 산업 경쟁력 유지에 초점을 맞췄다.

부산은 전국 컨테이너 물동량의 77.5%를 처리하는 최대 물류 거점으로, 관련 산업 종사자는 3만9000여 명에 이른다. 그러나 최근 중동 지역 긴장 장기화와 글로벌 물류 환경 변화로 해상운임과 물류비가 상승하면서 기업 부담이 확대되고 있다. 영세업체와 임시·일용직 비중이 높은 구조로 고용 유지 여력이 낮다는 점이 과제로 지적된다.

시는 사업을 '이음 지원'과 '버팀 지원'으로 나눠 추진한다.

'이음 지원'은 올해 2월 28일 이후 관련 산업에 재취업한 퇴직자를 대상으로 최대 100만 원의 지원금을 지급하는 사업으로, 총 450명을 지원한다. 근속 여부를 확인한 뒤 지역화폐로 지급한다.

'버팀 지원'은 지역 중소·중견기업 재직자와 임시근로자 1800명을 대상으로 주거·건강·교통·복지 비용을 지원하는 내용으로, 1인당 30만~50만 원을 지역화폐로 지급할 계획이다.

참여 신청은 이날부터 시작된다. 신청 자격과 일정은 부산상공회의소 누리집을 통해 확인할 수 있다.

시는 이번 사업을 통해 고용 유지와 숙련 인력 이탈 방지에 일정 부분 기여할 것으로 보고 향후 산업 환경 변화에 대응한 고용 지원 정책을 지속 확대할 방침이다.

김봉철 디지털경제실장은 "해양·항만·물류 산업을 부산 경제와 국가 물류 경쟁력을 떠받치는 핵심 산업"이라고 규정하며 "이번 프로젝트를 통해 국제 정세 불안 속에서도 재직자의 고용을 유지하고 숙련 인력 유출을 막는 데 역점을 두겠다"고 말했다.

시는 고용안정 기반을 강화해 지역경제의 지속 가능한 성장 여건을 마련하겠다는 입장이다.

ndh4000@newspim.com