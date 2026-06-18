"짧게, 자주, 나홀로"…복수비자 효과, 중국인 한국행 발길 80% 늘었다

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 광저우에 사는 20대 회사원 류안치 씨에게 한국은 더 이상 '큰 결심'이 필요한 여행지가 아니다. 그는 금요일 퇴근 후 다음 날 새벽 비행기로 한국행을 떠나는 일이 익숙하다. 이번 주말엔 '6·18 쇼핑 축제'에 맞춰 케이팝 댄스 강습을, 다음 주말엔 올리브영 할인 기간(올영데이)에 맞춰 쿨링 마스크팩 쇼핑을 계획하고 있다. 그에게 한국은 일상적으로 들르는 '옆 동네'가 됐다.

주말을 맞아 서울 중구 명동의 올리브영을 방문한 중국관광객들이 쇼핑을 하고 있다. 문체부와 관광공사는 이를 겨냥 1인 여행자 맞춤 상품과 주말 단기여행 마케팅을 집중한다. [사진= 뉴스핌 DB]

이런 변화의 배경에는 정부의 복수 비자 완화 조치가 있다. 문화체육관광부와 법무부는 지난 3월 30일부터 방한 경험이 있는 중국인 · 동남아인에게 유효 기간 5년의 복수 비자를, 베이징 · 상하이 등 중국 14개 주요 도시 거주자에게는 10년 복수 비자를 발급하고 있다. 효과는 수치로 확인된다. 주중 한국 비자 신청 센터 8곳 집계에 따르면 조치 시행 이후 일반 관광(C-3-9) 복수 비자 발급 건수는 3월 대비 4월에 10% 늘었고, 중국 대표 온라인 여행사 씨트립을 통한 신청은 같은 기간 80% 급증했다. 소셜 미디어상의 문의도 늘면서 문체부는 현지 홍보 · 마케팅에 속도를 내고 있다.

문체부와 한국관광공사는 6월 16일부터 21일까지 중국 선전 푸텐구에서 '2026 선전 APEC 계기 한중 관광 교류 특별 주간'을 연다. 주말 유동 인구가 8만~10만 명에 달하는 번화가 페스티벌 애비뉴에서, 복수 비자 완화 소식과 함께 김해 · 대구 · 청주 · 양양 등 지방 공항을 활용한 방한 상품을 지자체 · 항공사와 함께 소개한다. 중국 온라인 여행사 취날과의 협업을 통해 복수 비자 정보를 찾아본 소비자에게는 주말 단기 여행, 지역 심층 여행 등 '짧게, 자주 오는 한국 여행'에 맞춘 항공권 · 숙박 · 체험 상품 할인권도 제공한다.

홍보 부스를 찾은 선전 거주자 천커신 씨는 "이번에 처음 복수 비자 대상자임을 알게 됐다"며, "비행기로 3시간도 안 걸리는 거리라 마음만 먹으면 언제든 갈 수 있다는 점이 가장 매력적"이라고 말했다. 상하이의 30대 여성 양신위 씨 역시 "단골 미용실·피부과와 한남동 디자이너 매장을 둘러볼 계획"이라며, "합리적 가격에 최신 트렌드를 만날 수 있어 시간이 날 때마다 가볍게 혼자 방문한다"고 전했다.

복수 비자 완화 대상인 중국의 14개 도시에서는 소득 수준이 높고 해외여행에 익숙한 대도시라는 점에 착안해 주말마다 '나 혼자 방한 여행'을 마케팅한다. 중국 여행사 페이주와 함께 대도시 여성을 겨냥한 '나 혼자 콘서트 관람', '나 혼자 팬미팅' 등 한류 결합 1인 여행 콘텐츠를 제작하고, 피부 · 헤어 · 손톱 관리처럼 주기적 소비가 필요한 체험형 상품을 할인 판촉한다.

문체부 관계자는 "비자 완화 정책이 방한 관광객 증가를 넘어 대상 국가와의 우호 증진으로 이어지도록 현지 홍보· 마케팅을 지속적으로 강화할 계획"이라고 설명했다.

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