[오늘의 정치일정] 6월 18일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 18일 유럽 순방 일정을 소화했다
- 외교·통일·국방·보훈부는 차관회의와 통상·현장점검·해외출장 등을 진행했다
- 여야 각 당 지도부는 최고위원회의와 의원총회, 국회 본회의 등 빽빽한 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
유럽 순방
<외교부>
-장관
유럽 출장(정상 수행)
-1차관
10:00 차관회의
15:00 한미 전략투자공사 창립 행사
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 차관회의
<국방부>
-장관
09:50 육군 제15사단 현장점검
14:00 국회 본회의
-차관
10:00 차관회의
14:00 육군 제2군단 현장점검
<국가보훈부>
-장관
인빅터스 게임 유치 관련 국외 출장 (영국)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
13:30 의원총회(국회 본관 246호, 제4회의장)
14:00 본회의(국회 본관 본회의장)
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
13:30 의원총회
14:00 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:40 의원총회(국회 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:00 국가비전2050포럼 주최 <'노란봉투법 시행 100일, 현장은 무엇을 말하는가?' 토론회>(국회의원회관 제2간담회의실)
13:40 의원총회(국회 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
13:40 의원총회(국회 예결위회의장)
14:00 본회의(국회 본회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
-천하람 원내대표
08:30 뉴스1 미래유통혁신포럼(콘래드호텔 파크볼룸 5층)
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:30 국회의장-비교섭단체 원내대표 회동(의장집무실, 국회 본관 303호)
14:00 본회의(국회 본회의장)
22:20 MBN 판도라 출연
-이주영 정책위의장
통상 업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
09:30 국립518민주묘지 참배
10:00 최고위원회(518민주묘지 민주의 문 앞)
14:00 본회의
18:00 호남권역 출마자 간담회(BHC치킨 광주금남로27번가점, 광주 동구 중앙로 196번길27)
-김준형 원내대표
10:30 국회의장-비교섭단체 원내대표 회동(국회의장실)
14:00 본회의
18:00 6.15공동선언 26주년 국회토론회 '한반도 적대관계 해소를 위한 법제도 정비, 어떻게 할 것인가'(의원회관 1세미나실)