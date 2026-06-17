경기도박물관, 개관 30주년 '혼자 보긴 아까워서' 전 열어

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경기도박물관 개관 이전인 1986년 경기도향토사료관 시절부터 40년 동안 이어진 기증의 역사 유물과 그를 둘러싼 사람들의 이야기

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 경기도박물관은 개관 30주년을 맞아 오는 18일부터 10월 11일까지 기획전시실에서 기증 특별전 '혼자 보긴 아까워서'를 연다고 17일 밝혔다.

전시 포스터. [사진=경기문화재단]

이번 전시는 경기도박물관 개관 이전인 1986년 경기도향토사료관 시절부터 40년 동안 이어진 기증의 역사를 유물과 그를 둘러싼 사람들의 이야기를 살펴본다.

평상시의 얼굴과 술에 취한 얼굴, 화가 난 얼굴을 각각 담은 조선시대 '송준 초상' 세 점을 비롯해 어머니가 혼수로 가져온 개성반닫이, 어머니의 기억이 담긴 구멍 난 냄비, 사진 한 장을 단서로 다시 수습해 보존 처리한 권우 무덤 출토 복식 등을 선보인다.

전시는 한 점의 유물이 만들어지고 한 가문과 개인의 손을 거쳐 박물관 진열장에 놓이기까지 함께한 사람들의 이야기를 소개한다.

무엇인가를 기록으로 '남긴 사람들', 이를 오랫동안 지키다 박물관에 '기증한 사람들', 유물을 조사하고 보존해 관람객에게 알리는 '박물관 사람들'의 이야기 등 총 3부로 구성했다.

박본수 경기도박물관장은 "경기도박물관의 기증 역사는 개관 이전부터 시작돼 지난 40년 동안 이어져 왔다"며 "그동안 잘 알려지지 않았던 유물과 그에 얽힌 이야기를 가능한 한 많이 소개하고자 했다"고 말했다.

이어 "기증 유물을 둘러싼 사람들의 마음에는 '혼자 보긴 아까운 마음'이 한 조각씩 자리하고 있다"며 "그 마음들이 유물을 지키고 이야기를 남겨 오늘의 전시로 이어졌다"고 덧붙였다.

전시 관람료는 무료이다. 자세한 관람 정보는 경기도박물관 누리집에서 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com