전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

스타벅스 전사 교육 들여다보니…"감수성은 착한 마음 아닌 사회 읽는 능력"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 신세계그룹이 17일 임원·스타벅스 본사직원 대상 사회적 감수성과 역사 인식 교육을 진행했다
  • 구정우 교수는 기업 커뮤니케이션에 사회적 기대와 인간 존엄, 문화·종교적 민감성을 반영해야 한다고 강조했다
  • 오제연 교수는 헌법 1조 가치와 민주화 운동을 바탕으로 기업이 올바른 역사관과 인권·평화 중시 경영을 해야 한다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

성균관대 교수진 강연…민주화운동 의미와 책임 있는 마케팅 기준 공유
전국 매장 조기 종료 교육 앞둬…체크리스트·조기경보 체계 구축 과제

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 스타벅스 코리아가 '탱크데이' 논란 이후 진행한 전사 교육의 핵심은 사회적 감수성과 역사 인식이었다. 단순히 특정 사건을 되짚는 데 그치지 않고, 기업이 마케팅과 커뮤니케이션 과정에서 사회적 기대와 역사적 맥락을 어떻게 반영해야 하는지를 임직원에게 공유하는 데 초점이 맞춰졌다.

17일 신세계그룹은 이마트부문 계열사 임원과 스타벅스 코리아 본사 직원을 대상으로 역사 인식 및 사회적 감수성 교육을 진행했다. 교육은 구정우 성균관대 사회학과 교수와 오제연 성균관대 사학과 교수가 각각 맡았다. 

2025년 스타벅스 코리아에서 본사 및 매장 파트너들이 함께 모인 교육 및 소통 행사 모습. [사진=신세계그룹 제공]

구정우 교수는 '사회적 감수성과 윤리기준'을 주제로 강연했다. 구 교수는 사회적 감수성을 기업의 말과 이미지가 특정 집단과 이해관계자에게 어떻게 해석될지 파악하는 능력으로 정의했다. 기업 커뮤니케이션을 사회적 기대와 인간 존엄성 기준에 맞추고, 사회의 갈등과 상처, 기억, 금기를 알아차리는 역량이 필요하다는 설명이다. 그는 "사회적 감수성은 선의나 착한 마음으로만 되는 게 아니다"라며 "사회를 읽는 능력이기에 공부와 노력을 많이 해야 한다"고 강조했다.

구 교수는 국내외 기업의 마케팅 논란 사례도 소개했다. 사회적 감수성 부족이 발생하는 원인으로는 기업 내부 관점에 갇힌 사고, 매출 압박과 속도 중심 문화, 형식적 승인 절차, 반대 의견이 나오기 어려운 조직 구조, 동질적인 인력 구성 등을 꼽았다. 그는 책임 있고 포용적인 마케팅 사례로 유니레버를 언급하며, 광고와 소통 과정에서 문화적·사회적·윤리적·종교적 민감성을 고려하고 불쾌감을 유발할 수 있는 주제나 이미지를 배제해야 한다고 설명했다.

또 기업이 책임 있는 마케팅을 실천하려면 확고한 가치와 윤리 기준을 세우고 이를 지키기 위한 '조기 경보 시스템'을 구축해야 한다고 제언했다. 스타벅스 코리아가 사회적 감수성을 점검할 체크리스트를 만들기로 한 데 대해서는 긍정적으로 평가하면서도, 사회적 기준은 계속 변화하는 만큼 체크리스트를 고정된 기준으로 여기지 말고 지속적으로 점검해야 한다고 강조했다.

스타벅스 코리아 직원들이 한국전통문화대학교 내 안국동별궁에서 진행한 문화재 지킴이 활동. 스타벅스 코리아는 2009년부터 국가유산 지킴이 협약을 통해 전통문화 및 독립문화유산 보존 활동 등을 전개해오고 있다. [사진=신세계그룹 제공]

오제연 교수는 '기업이 가져야 할 올바른 역사인식'을 주제로 강연했다. 오 교수는 한국 현대사를 바라보는 기본 기준으로 대한민국 헌법 제1조를 제시했다. '대한민국은 민주공화국이며 주권은 국민에게 있다'는 헌법적 가치가 현대사 인식의 출발점이 돼야 한다는 설명이다. 그는 역사적 사실에 대한 다양한 의견은 존중돼야 하지만, 민주주의와 공화주의라는 기본 가치를 훼손하는 방식의 왜곡과 부정은 경계해야 한다고 밝혔다.

오 교수는 대한민국의 민주공화국 정체성이 시민과 민중의 노력으로 이뤄진 민주화 운동 위에 세워졌다고 설명했다. 1960년 4·19혁명, 1979년 부마민주항쟁, 1980년 5·18민주화운동, 1987년 6월민주항쟁을 한국 현대사의 대표적 민주화 운동으로 꼽고 각각의 역사적 사실과 의미를 짚었다. 그는 민주화 운동을 폄하하거나 왜곡하는 것은 대한민국의 정체성을 훼손하는 일이라고 강조했다.

오 교수는 기업 역시 올바른 역사관에 기초해야 한다고 말했다. 글로벌 시대에도 기업은 국가와 사회를 기반으로 경영 활동을 할 수밖에 없으며, 대한민국의 정체성이 헌법 제1조의 민주공화국에 있다는 점을 명심해야 한다는 취지다. 그는 기업이 보편적 가치인 인권과 평화를 중시하고, 역사부정 세력의 퇴행적 시도에도 주의를 기울여야 한다고 설명했다.

신세계그룹은 이번 교육을 계기로 계열사 전반의 사회적 감수성과 역사 인식을 높이겠다는 방침이다. 이마트부문 다른 계열사 직원들은 7월 1일부터 2주간 온라인 교육을 통해 같은 내용을 수강한다. 정용진 신세계그룹 회장도 오는 24일 사장단 회의에 앞서 계열사 대표들과 별도 교육을 받을 예정이다. 또 오는 22일 전국 모든 매장의 영업을 조기 종료하고 매장 파트너를 대상으로도 같은 교육을 실시할 예정이다. 

서울 시내 스타벅스 매장의 모습 [사진=뉴스핌DB]

mkyo@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동