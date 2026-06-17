[종합] 정부, 신규원전 후보지 경북 영덕군 낙점…SMR은 부산 기장군

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기후부, 17일 부지선정위원회 개최

대형원전 1400MW 규모 2기 건설

SMR 680MW 규모 1기 건설 예정

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 신규원전 건설 후보지로 경북 영덕군을 낙점했다. 또 소형모듈원전(SMR) 후보지는 부산 기장군으로 선정됐다.

신규원전 부지선정평가위원회(위원장 손양훈)는 제11차 전력수급기본계획에 반영된 신규원전(대형원전 2기, SMR 1기) 건설을 위한 후보부지로 대형원전(1400MW 2기)은 경북 영덕군, SMR(680MW) 후보부지는 부산 기장군이 선정됐다고 17일 발표했다.

◆ 영덕군 91점 vs 울주군 82.6점…"영덕군 주민수용성 우수"

평가 결과 대형원전 신청지역인 경북 영덕군은 91.01점, 울산 울주군은 82.63점으로 영덕군이 훨씬 우세한 것으로 평가됐다.

또 SMR 신청지역인 부산 기장군은 87.11점, 경북 경주시는 84.56점을 획득해 기장군이 낙점됐다.

영덕군은 주민수용성 중 주민 여론조사(5Km 이내/밖), 부지적정성/환경성 분야 등에서, 기장군은 주민수용성 중 주민 여론조사(5Km 이내/밖), 부지적정성 분야 등에서 타 지역 대비 우수한 평가를 받아 후보부지로 선정됐다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.17 dream@newspim.com

한국수력원자력(사장 김회천)은 2025년 2월 제11차 전력수급기본계획이 확정된 이후 지난해 3월 부지선정 절차를 안내했다. 이에 따라 지난해 4월 객관적이고 공정한 평가를 위해 정책/인문, 환경, 원자력, 지질/지진 등 전원 외부 전문가로 평가위원회를 구성했고, 이후 모든 과정은 평가위원회가 독립적으로 기준 수립과 심사를 실시했다.

이후 지난 1월에 전국 지자체를 대상으로 '신규 원자력발전소 건설 후보부지 유치 공모' 계획을 공고하고, 2개월간의 신청 절차를 진행했다.

◆ SMR 2035년 준공 예정…대형원전은 2037년 준공

유치 신청서 접수 결과 대형원전에는 울산 울주군과 경북 영덕군 2개 지역이 신청했고, SMR에는 경북 경주시와 부산 기장군 2개 지역이 신청했다.

유치공모 마감 이후 평가위원회는 신청부지에 대한 부지·환경 기초조사(4~5월), 현장실사(5월), 주민 여론조사(6월)를 실시했으며, 평가위원회가 이를 통해 수집한 객관적인 자료와 부지 평가기준을 토대로 종합평가해 대형원전은 영덕군, SMR은 기장군을 신규원전 후보부지로 선정했다.

SMR은 오는 2035년 준공될 예정이며, 대형원전은 오는 2037년에 준공될 예정이다.

평가위원회는 "안정적인 전력공급은 국가 경쟁력 확보와 미래 세대를 위한 필수 과제"라며 "위원회는 산업 생태계를 지탱할 기저 전원으로서의 역할과 지역 상생을 최우선으로 고려해 최적의 입지를 찾고자 노력했다"고 밝혔다.

또한 "뜨거운 유치 열정을 보여주신 모든 지자체와 주민 여러분께 깊이 감사드리며, 아쉽게 선정되지 못한 지역에는 안타깝다는 말씀을 드린다"고 덧붙였다.

이어 한수원에는 "여론조사 과정에서 확인된 원전건설 찬성과 반대 이유, 개선점 등의 주민 의견은 향후 지역과의 협력방안 구상 시 잘 활용해 달라"고 당부했다.

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