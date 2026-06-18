[오늘날씨] 전국 흐리고 곳곳 소나기…서울 한낮 31도

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 18일인 목요일은 제주도를 제외한 전국이 흐린 가운데 곳곳에서 소나기가 내릴 전망이다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 오후에 경기남부내륙과 강원중·남부내륙·산지, 충청내륙, 전라권내륙, 경상권내륙은 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 5~30㎜다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 18일 목요일은 전국이 대체로 흐리겠다. 사진은 지난달 27일 오후 서울 도심 빌딩 숲 사이로 흐린 하늘이 보이고 있는 모습. 2026.05.27

아침 최저기온은 18~21도로 전망된다. ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲춘천 19도 ▲강릉 20도 ▲대전 21도 ▲대구 21도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲부산 21도 ▲제주 21도 ▲울릉도·독도 20도다.

낮 최고기온은 26∼33도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲춘천 31도 ▲강릉 29도 ▲대전 31도 ▲대구 33도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲부산 28도 ▲제주 27도 ▲울릉도·독도 25도다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.

calebcao@newspim.com