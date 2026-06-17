[내일날씨] 서울 한낮 31도 '찜통더위'…내륙 곳곳 소나기

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서울 최저 21도·한낮 31도

내륙 곳곳 소나기…최대 30mm

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 18일은 서울 낮 최고기온이 31도까지 오르는 가운데 전국 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠다.

17일 기상청에 따르면 오는 18일 전국은 가끔 구름이 많다가 밤부터 흐려질 전망이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 서울 낮 기온이 30도까지 오른 16일 서울 중구 광화문광장에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.06.16 khwphoto@newspim.com

오후에는 경기남부내륙, 강원중남부내륙·산지, 충청내륙, 전라권내륙, 경상권내륙에서 소나기가 올 전망이다. 예상 강수량은 5~30mm다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 21도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 19도 ▲강릉 20도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲대구 21도 ▲부산 21도 ▲울산 20도 ▲제주 21도다.

최고기온은 ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲수원 30도 ▲춘천 31도 ▲강릉 29도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 33도 ▲부산 28도 ▲울산 30도 ▲제주 27도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com