파주도시공사, 시민 혁신 아이디어 공모전 개최...7월 7일 마감

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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주도시공사는 다음 달 7일까지 'PAJU RE:ACTION 2026' 시민 혁신 아이디어 및 주민참여예산 공모전을 개최한다고 17일 밝혔다.

시민 혁신 아이디어 공모전 홍보 포스터.[사진=파주도시공사]

올해는 우수 아이디어를 내년도 공사 본예산에 최우선적으로 반영하는 '주민참여예산제'와 연계해 제안의 실행력을 대폭 높였다.

공모 분야는 총 6개 부문이다. 응모 자격은 파주시민을 비롯해 파주에 소재한 직장에 근무하거나 학교에 재학 중인 사람이라면 누구나 참여할 수 있으며 개인 또는 3인 이내의 팀 단위로 지원도 가능하다.

홍보 포스터에 인쇄된 QR코드를 스캔하여 모바일 네이버 폼으로 간편하게 접수하거나 이메일 또는 공사 홍보협력팀을 방문하여 접수할 수 있다.

접수된 제안은 부서별 타당성 검토와 심사위원단의 공정한 서면 심사(타당성, 창의성, 필요성, 실행 가능성, 지속 가능성 등)를 거치게 되며 최종 우수작은 오는 7월 22일 발표될 예정이다.

수상자에게는 공사 사장 상장과 함께 최우수상(1명/팀) 70만 원, 우수상(1명/팀) 30만 원 상당의 온누리상품권이 각각 수여된다.

조동칠 공사 사장은 "시민들의 현장 경험과 생생한 목소리가 담긴 아이디어가 파주의 내일을 바꾸는 원동력이 된다"라며 "시민이 직접 제안하고 실제 사업으로 이어지는 선순환 경영 구조를 구축할 수 있도록 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com