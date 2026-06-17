안성시, '주소정보시설 안전신문고' 운영…골드타임 확보 기대

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 시민들의 안전한 보행 환경과 생활 편의를 위해 지역 내 도로명판, 건물번호판 등 주소정보시설을 신속하게 정비할 수 있는 시민 참여형 '안전신문고'를 상시 운영한다.

17일 시에 따르면 주소정보시설은 일상생활 속에서 목적지를 찾을 때뿐만 아니라 위급 상황 발생 시 소방서나 경찰서에 정확한 위치를 전달해 골든타임을 확보하는 중요한 기초 인프라다.

안성시 '주소정보시설 안전신문고' 운영 안내 홍보물[사진=안성시]

그러나 기상 악화나 노후화로 인해 시설물이 훼손되거나 이탈될 경우 도시 미관을 해칠 뿐만 아니라 보행자의 안전을 직접적으로 위협하는 사고로 이어질 수 있어 정비가 필요하다.

이에 시는 시민들이 직접 생활 속 위험 요소를 찾아 정비를 요청할 수 있도록 소통 창구를 가동하고 있다.

신고는 시민 누구나 주변에서 노후화로 변색되었거나 부서진 주소정보시설을 발견하면 무상으로 신고할 수 있으며 신고가 접수되면 담당 부서가 즉시 현장을 확인한 후 보수 및 교체 작업을 진행한다.

특히 접수된 민원의 처리 결과는 신청자의 휴대전화 문자메시지로 안내받을 수 있다.

시 관계자는 "주소정보시설은 시민의 안전 및 편의와 직결되는 생활밀착형 시설인 만큼 시민 여러분의 작은 관심과 자발적인 참여가 큰 힘이 된다"며 "도로명판 등의 이상을 발견하면 안전신문고를 통해 적극적으로 신고해 주시길 바란다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com