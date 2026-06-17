"코인 안 만듭니다"…곽튜브, 가상자산 프로젝트 사진 도용 피해 호소

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유튜버 겸 방송인 곽튜브가 가상자산(코인) 프로젝트와 관련해 자신의 사진이 무단 도용됐다며 주의를 당부했다.

곽튜브는 17일 자신의 SNS를 통해 영어로 "나는 한국에서 온 유튜버다. 코인은 시도해본 적도 없다. 그가 내 사진을 훔쳤다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 =유튜버 겸 방송인 곽튜브. [사진=곽튜브 SNS] moonddo00@newspim.com

이어 "살다 살다 코인 사기 도용을 당하네. 저 코인 안 만듭니다. 하필 곽씨네"라며 황당하다는 반응을 전했다.

이번 해프닝은 가상자산 프로젝트 '휴머니티 프로토콜(Humanity Protocol)'을 둘러싼 논란 과정에서 발생했다. 재단 창립자 겸 최고경영자인 테렌스 곽(Terence Kwok)의 엑스(X·옛 트위터) 계정 프로필 사진에 곽튜브의 얼굴 사진이 사용되면서 일부 해외 이용자들이 곽튜브를 해당 프로젝트 관계자로 오인한 것으로 알려졌다.

앞서 휴머니티 프로토콜은 보안 사고 이후 자체 토큰 가격이 급락하며 논란에 휩싸였다. 외신 등에 따르면 테렌스 곽은 재단 관계자의 개인키 유출로 인한 보안 사고가 발생했다는 사실을 인정했다.

이후 투자자들의 항의가 이어지는 과정에서 테렌스 곽의 계정 프로필 사진이 곽튜브 사진으로 변경됐고, 이름이 같은 '곽'이라는 점까지 겹치면서 온라인상에서 혼선이 커졌다.

이에 곽튜브는 직접 해명에 나서며 자신이 해당 프로젝트와 아무런 관련이 없음을 분명히 했다.

moonddo00@newspim.com