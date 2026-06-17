스트라드비젼, 공모가 1만2000원 확정

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자율주행 비전 소프트웨어 전문기업 스트라드비젼이 공모가를 1만2000원으로 확정했다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 9일부터 15일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에는 총 1604개사가 참여해 경쟁률 381.30대 1을 기록했다. 공모규모 840억원대에도 약 29조원의 수요를 확보했다.

수요예측 참여 기관 중 66.8%가 희망공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 해외 기관투자자는 접수된 물량 전체가 상단 이상 가격을 제시했으며, 이 중 약 26%는 상단을 초과하는 가격을 제시했다.

스트라드비젼 로고. [사진=스트라드비젼]

스트라드비젼은 3분의 2를 넘는 기관투자자가 상단 이상 가격을 제시했음에도 일반 투자자들의 진입 장벽을 낮추고 신뢰성을 확보하기 위해 최종 공모가를 희망 밴드 하단으로 결정했다고 설명했다.

김준환 스트라드비젼 대표이사는 "Vision AI 기술력을 바탕으로 글로벌 고객사와 다양한 양산 프로젝트를 수행하며 기술력과 사업성을 입증한 점을 높게 평가해주신 기관투자자 분들께 감사드린다"며 "상장 이후 주주가치 제고와 공모주 시장의 장기적 신뢰를 확보하겠다는 의지를 담아 이번 공모가를 확정했다"고 밝혔다.

상장을 주관한 KB증권 관계자는 "최근 제도 개편으로 허수 청약이 철저히 차단된 점을 고려했을 때 우량 기관들의 수요로 이뤄진 결과"라고 분석했다.

한편 스트라드비젼은 오는 18일과 19일 일반 투자자 대상 청약을 진행할 예정이다. 이번 공모를 통해 확보한 자금은 차세대 ADAS 및 자율주행 기술 고도화를 위한 연구개발 인력 확보, 글로벌 고객사 확대를 위한 영업 네트워크 강화, Vision AI 기술 경쟁력 확보를 위한 데이터 및 소프트웨어 플랫폼 고도화 등에 활용할 계획이다.

nylee54@newspim.com