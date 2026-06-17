바이오솔루션, 국립환경과학원과 동물대체시험법 협력 확대

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국립환경과학원과 피부·호흡기 모델 협력 논의

국제 표준화 추진 중인 피부부식성 시험법 주목

OECD TG·ISO 등재 시험법 보유한 국내 유일 기업

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오솔루션이 국립환경과학원과 피부·호흡기 분야 동물대체시험법 개발 및 국제 표준화 협력 방안을 논의하며 관련 시장 공략에 속도를 내고 있다.

17일 바이오솔루션은 지난 16일 양재동 비임상연구센터에서 국립환경과학원과 동물대체시험법 모델 개발을 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 이정선 바이오솔루션 대표와 박연재 국립환경과학원장, 이수현 바이오솔루션 비임상연구센터장 등이 참석해 연구시설을 둘러보고 협력 방안을 논의했다.

회사에 따르면 양측은 세계적으로 화학물질 안전성 평가 과정에서 동물실험을 줄이거나 폐지하려는 움직임이 확대되는 가운데, 국내 동물대체시험법 기술의 국제 표준화와 상용화 방안에 대해 의견을 교환했다.

특히 국립환경과학원은 바이오솔루션이 보유한 피부모델과 호흡기모델에 관심을 보였으며, 피부부식성 대체시험법의 국제 표준화 추진 현황과 급성호흡기독성 대체시험법 개발·검증 방안 등을 논의했다.

국립환경과학원 박연재 원장(우측 가운데)이 16일 바이오솔루션 양재 비임상연구센터에서 이수현 센터장(좌측)에게 동물대체 호흡기모델에 대해 설명을 듣고 있다. [사진=바이오솔루션]

최근 유럽연합(EU)이 단계적인 동물실험 폐지 로드맵을 채택하면서 동물대체시험법의 중요성은 더욱 커지고 있다. 이에 따라 인체 조직 및 장기를 기반으로 한 대체시험 모델의 신뢰성과 국제 표준 부합 여부가 핵심 경쟁력으로 부각되고 있다.

바이오솔루션은 각막모델, 피부모델, 점막모델, 장모델 등 다양한 인체조직 기반 시험 플랫폼을 보유하고 있으며, 환경부와 식품의약품안전처의 GLP 시험기관 인증도 확보했다.

대표 제품인 '케라스킨(KeraSkin)'은 인체 표피와 유사한 구조를 구현한 피부모델로, 화학물질과 화장품, 의료기기, 의약품 등의 안전성 및 유효성 평가에 활용된다. 특히 케라스킨을 활용한 광독성 동물대체시험법은 OECD 시험가이드라인(TG 498)에 등재돼 국제적으로 기술력을 인정받고 있다.

또 다른 핵심 플랫폼인 호흡기모델 '솔루에어웨이(SoluAirway™)'는 인체 유래 기관지점막 상피세포를 기반으로 제작된 3D 인체호흡기모델이다. 급성 흡입독성 평가 등에 활용 가능하며, 기존 동물실험 대비 평가 기간을 수개월에서 3일 수준으로 단축할 수 있는 것이 특징이다.

바이오솔루션은 현재 환경부, 국립환경과학원, 한국환경공단 등과 협력해 동물대체시험법 개발을 진행하고 있으며, 내년 완공 예정인 한국환경공단 동물대체시험센터에도 관련 기술이 적용될 예정이다.

이수현 바이오솔루션 비임상연구센터장은 "국내 민간기업 가운데 유일하게 OECD TG와 ISO 표준에 등재된 동물대체시험법 기술을 보유하고 있다"며 "국내외 기관과 협력을 확대해 글로벌 동물대체시험 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com