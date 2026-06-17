와이바이오로직스, 바이오 USA 참가

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다중항체 파이프라인 기술이전·공동개발 논의

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 다중항체 신약개발 기업 와이바이오로직스는 오는 22일부터 25일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 '바이오 인터내셔널 컨벤션 2026'에 참가한다고 17일 밝혔다.

바이오 인터내셔널 컨벤션은 미국 바이오협회가 주관하는 바이오 산업 행사다. 전 세계 제약·바이오 기업, 투자자, 연구기관 등이 참여해 기술이전과 공동연구 등 협력 기회를 논의한다.

와이바이오로직스는 이번 행사 기간 다수의 글로벌 제약사 및 바이오텍과 일대일 파트너링 미팅을 진행할 예정이다. 회사는 조기 기술이전 가능성과 공동개발 기회를 논의한다는 계획이다.

와이바이오로직스 로고. [사진=와이바이오로직스]

회사는 지난 4월 미국암연구학회(AACR 2026)에서 자체 플랫폼 '멀티앱카인(Multi-AbKine)' 기반 파이프라인 'AR170'과 'AR166'의 전임상 데이터를 발표했다. 핵심 원천기술인 'IL-2v(인터루킨-2 변이체) 스크리닝' 연구 결과도 함께 공개했다.

당시 발표에서 와이바이오로직스는 경쟁 약물과 비교해 CD8+ T세포 증식 및 활성화 효과를 확인했다고 설명했다. 종양 재투여 모델에서는 종양 재성장이 관찰되지 않은 면역 기억 형성 관련 데이터를 제시했다.

회사는 최적의 IL-2v를 선별하는 스크리닝 기술도 공개했다. 이를 통해 AR170, AR166과 같은 후속 파이프라인을 발굴할 수 있는 플랫폼 기술을 글로벌 파트너사에 소개한다는 방침이다.

회사 자료에 따르면 최근 글로벌 제약·바이오 시장에서는 차세대 면역항암제 포트폴리오 강화를 위해 전임상 단계의 다중항체 기술을 확보하려는 움직임이 이어지고 있다. 올해 2분기에는 BMS-항서제약, 화이자-이노벤트, 비원메디신-화후이헬스 간 대형 거래가 체결되는 등 초기 물질 단계 기술이전 사례가 나왔다.

와이바이오로직스는 이 같은 시장 흐름이 다중항체 기술 기반 파트너링 기회 확대에 영향을 줄 수 있다고 보고 있다.

와이바이오로직스 관계자는 "바이오 USA는 글로벌 기업들과 직접 교류하며 협력 가능성을 논의할 수 있는 행사"라며 "최근 글로벌 기술이전 시장 흐름에 따라 멀티앱카인 플랫폼에 관심을 보이는 빅파마들이 늘고 있는 만큼, 지속적인 교류를 바탕으로 사업 성과로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이어 "다국적 제약사들과 논의를 통해 조기 기술이전과 전략적 파트너십으로 이어질 수 있는 협력 기회를 발굴하겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com