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온힐, 연대의대와 치매 연구 국책과제 선정

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AI 핵심 요약

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  • 온힐은 17일 연세대 김어수 교수팀과 반려견 치매 활용 알츠하이머 신약 중개연구 과제가 국책과제로 선정됐다고 밝혔다.
  • 연구팀은 5년간 25억원을 투입해 자연발생 치매 반려견을 활용한 'Phase 0.5' 중개연구·멀티모달 CAD 진단 플랫폼을 구축할 계획이다.
  • 온힐은 반려견 인지평가 플랫폼과 AI 진단·DTx를 개발해 CAD 정밀진단·디지털 치료제·통합 분석 플랫폼 상용화 및 글로벌 시장 진출을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

5년간 25억원 규모…반려견 인지장애 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 반려동물 헬스케어 기업 온힐(ONHEAL)은 연세대학교 의과대학 정신건강의학과 김어수 교수 연구팀과 공동으로 한국연구재단이 지원하는 국가연구개발사업에 선정됐다고 17일 밝혔다.

이번 과제는 향후 5년간 총 25억원 규모의 연구비를 지원받아 수행된다. 연구팀은 반려견 인지장애(CAD)를 활용해 인간 알츠하이머병 치료제 개발 과정에서 후보물질을 검증하는 중개연구 플랫폼을 구축할 계획이다.

온힐과 김 교수 연구팀은 이번 과제를 통해 기존 마우스 중심 전임상 연구와 인간 임상시험 사이의 간극을 줄이는 것을 목표로 한다. 연구팀은 이를 'Phase 0.5 Trial'로 제시했다. 인간과 유사한 생활환경에서 자연적으로 치매가 발생하는 반려견을 대상으로 후보 약물의 효능을 검증하는 방식이다.

온힐 로고. [사진=온힐]

연구팀은 알츠하이머 치료제 개발에서 임상시험 실패율이 높게 나타나는 배경 중 하나로 기존 전임상 모델의 한계를 들고 있다. 알츠하이머병 환자의 상당수는 노화에 따라 자연적으로 발생하는 산발성 치매에 해당하지만, 신약 개발 과정에서 사용되는 다수의 마우스 모델은 유전자 조작 기반으로 구축돼 임상 예측력에 한계가 있다는 설명이다.

김어수 교수는 영국 케임브리지대학교 행동인지신경과학연구소에서 치매 동물모델의 인지행동 평가기술을 연구한 중개연구 전문가다. 김 교수는 인간과 동물 간 인지기능 평가를 연결하는 터치스크린 기반 행동분석 분야에서 치매 동물모델의 정밀 행동분석 연구를 수행했으며, 관련 연구 성과를 신경과학 분야 국제학술지 <네이처 뉴로사이언스(Nature Neuroscience)>에 발표한 바 있다.

김 교수 연구팀은 혈액 바이오마커 기반 알츠하이머 진단기기 개발, 뇌·혈액·행동 통합 치매 전임상 평가 플랫폼 구축 등 국가 연구개발 과제도 수행해 왔다.

이번 과제에서 연구팀은 인간 알츠하이머 진단 방식과 유사하게 ▲터치스크린 기반 다중영역 인지평가 ▲혈액 바이오마커 ▲인공지능(AI) 기반 행동 데이터 분석을 결합한 멀티모달 CAD 진단 플랫폼을 구축할 계획이다.

온힐은 이번 연구에서 반려견 인지행동 평가를 위한 소프트웨어와 하드웨어 플랫폼 개발을 맡는다. 클라우드 기반 데이터 수집 시스템 구축, AI 기반 진단 알고리즘 개발, 디지털 치료제(DTx) 상용화 등도 추진한다.

온힐은 연구 과정에서 축적되는 행동 데이터와 바이오마커 데이터를 기반으로 반려견 인지건강 데이터베이스 구축도 추진한다. 회사는 이를 CAD 정밀진단 솔루션, 인지훈련 디지털 치료제, AI 기반 행동·바이오마커 통합 분석 플랫폼 개발로 연결할 계획이다.

연구팀은 "이번 과제의 목표는 반려견 치매 진단 기술 개발에 머무르는 것이 아니라 자연발생 치매 반려견 모델과 AI 기반 디지털 바이오마커를 결합해 인간 알츠하이머 신약 개발 과정에서 후보물질 검증 체계를 제시하는 것"이라고 설명했다.

온힐과 김 교수 연구팀은 향후 CAD 정밀진단 솔루션, 인지훈련 디지털 치료제, AI 기반 행동·바이오마커 통합 분석 플랫폼 등을 순차적으로 개발해 국내외 시장 진출도 추진할 계획이다.

한편 상장사 애드바이오텍은 오는 19일 임시주주총회에서 김도형 온힐 대표를 사내이사로 선임할 예정이다. 자료에 따르면 애드바이오텍은 면역항체 기술을 보유한 기업으로, 비임상 임상수탁시험기관(CRO), 오가노이드, 동물의약품 라이선싱, 세포치료제 파이프라인을 결합한 바이오 플랫폼 기업 전환을 추진하고 있다.

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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