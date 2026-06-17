이우제, "억울해서 미치겠어요"…'참교육' 몰입도 높인 열연

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이우제가 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 장성구 역을 맡아 깊이 있는 감정 연기를 선보였다.

'참교육'은 공개 이후 다양한 반응과 함께 연일 화제를 모으며 뜨거운 관심을 받고 있는 작품이다. 이 가운데 이우제는 9화, 10화에서 장성구 역으로 등장해 불안과 갈등, 변화하는 감정선을 섬세하게 그려내며 존재감을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '참교육' 장성구 역 배우 이우제. [사진=넷플릭스] 2026.06.17 moonddo00@newspim.com

극 중 장성구(이우제)는 학교 내 갈등 속에서 상처와 아픔, 불안한 내면을 안고 살아가는 인물이다. 특히 "억울해서 미치겠어요, 아무도 내 말을 안 믿어요"라는 대사는 인물의 불안과 답답함, 외로움을 집약적으로 보여주며 공감을 이끌었다. 이우제는 흔들리는 감정과 복잡한 내면을 현실감 있게 표현하며 캐릭터의 서사를 완성했다.

이우제는 현실감 있는 연기와 안정적인 캐릭터 표현으로 장성구의 감정선을 밀도 있게 그려냈다. 절제된 감정 속에서도 깊이를 더한 연기는 시청자들의 몰입을 높이며 강한 인상을 남겼다.

방송 이후 시청자들은 "캐릭터의 감정이 잘 전달됐다", "몰입감 있는 연기가 돋보였다", "장성구라는 인물이 입체적으로 다가왔다" 등의 반응을 보였다.

한편 이우제는 영화 '새콤달콤', 드라마 '백설공주에게 죽음을', '선재 업고 튀어', '밤에 피는 꽃' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다. 그는 '참교육'

을 통해 또 한 번 연기 스펙트럼을 넓히며 배우로서의 성장 가능성을 입증했다.

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