진보당 전남도당 "민주당 통합시의회 원구성 독주…재조정하라"

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안건협의체 100% 민주당만으로 구성

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회 출범을 앞두고 더불어민주당이 교섭단체 구성 기준을 '시의원 10명 이상'으로 정하면서 정치권 갈등이 확산되고 있다.

더불어민주당은 전날 시의원 당선자 총회를 통해 전남광주통합특별시의회 교섭단체 구성 기준을 '시의원 10명 이상'으로 정했다. 최종 결정은 다음 달 1일 본회의에서 이뤄질 예정이다.

진보당 소속 전남광주통합특별시의원 당선인 더불어민주당 포용적인 협의체 운영 촉구. [사진=박진형 기자]

이에 대해 진보당은 17일 성명서를 내고 "통합특별시의회 원 구성을 일방적 독주로 처리하는 것에 강한 유감을 표한다"며 "민주적 운영과 협치 정신에 정면으로 배치된다"고 밝혔다.

진보당은 통합의회 준비를 위한 안건협의체가 민주당 소속 10명으로만 구성된 점도 문제로 지적했다. 협의체는 광주권 강수훈·심철의·안평환·조석호·박필순, 전남권 최선국·강문성·진호건·최정훈·김명우 의원 등으로 꾸려졌다.

이어 "민주당 전남도당과 광주시당 중심의 결정 구조는 협치로 보기 어렵다"며 "다수당 중심 의회 운영이 고착화될 수 있다"고 비판했다.

진보당은 교섭단체 기준을 국회 수준인 6.67% 또는 비례대표 진입 기준인 5% 수준으로 낮출 것을 요구하며 본회의 전 재조정을 촉구했다.

한편 조국혁신당 서영미·장성해 당선인도 전날 광주시의회에서 기자회견을 열고 "통합시의회는 다양한 의견이 결합해 정책을 만드는 협치의 장이어야 한다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com