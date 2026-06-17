Sh수협은행, AI 기반 대면 신분증 사본판별 시스템 전 영업점 도입

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특허 기반 이미지 전처리 기술·AI 모델 활용, 은행권 최초 도입

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 17일 인공지능 기반의 대면 신분증 사본판별 시스템을 전 영업점에서 도입한다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행 [사진=Sh수협은행]2026.01.26 dedanhi@newspim.com

앞서 영업점 창구의 신분증 확인 절차는 육안검사 및 단순 이미지 대조에 의존하여 정교한 가짜 신분증을 걸러내는 데는 한계가 있었다.

이번에 도입하는 신분증 진위확인 시스템은 특허 기반 이미지 전처리 기술과 AI 모델을 활용해 신분증의 고유 특성과 노이즈 패턴, 다양한 조명환경, 촬영 각도를 복합적으로 분석해 위·변조 신분증의 진위 여부를 정확하게 판별할 수 있다.

특히, 이번 솔루션은 은행권 최초로 도입된 점에서 큰 의미가 있다. 이로 인해 금융실명법 및 특정금융정보법을 준수하고, 대외 신인도의 향상에 기여할 것으로 기대된다. 또한, 모든 영업점에 동시에 적용함으로써 위조 신분증에 의한 금융 범죄 예방 효과도 예상된다.

신학기 은행장은 "이번 신분증 사본판별 시스템은 고도화되는 위변조 범죄에 대응하는 강력한 방어선이 될 것"이며, "앞으로도 안전한 금융 서비스를 제공하기 위해 고객의 자산과 개인정보 보호에 최선을 다하겠다"고 전했다.

dedanhi@newspim.com