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주가 오르니 성과급도 '대박'…5개월 만에 주식보상 2조원 돌파

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AI 핵심 요약

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  • 국내 주요 기업들이 17일 임직원에게 2조2811억원 규모 주식보상을 했다
  • 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 기업 중심으로 RSU 확대와 주가 상승으로 평가액이 약 4조5242억원으로 뛰었다
  • 박정원 회장 등 경영진이 최대 수혜를 봤으며 하반기 추가 지급으로 주식보상 규모는 더 늘어날 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자 1.6조·SK하이닉스 3771억 지급…전년 동기 대비 3.3배 증가
반도체주 강세에 평가액 4.5조원으로 불어나…SK하이닉스 2.7배 상승

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 주요 기업들이 임직원 대상 주식보상을 확대하면서 올해 들어 지급 규모가 2조원을 넘어섰다. 반도체 업황 개선과 주가 상승이 맞물리며 보상으로 받은 주식 가치도 크게 불어난 것으로 나타났다.

17일 기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 시가총액 100대 기업 가운데 18개 기업이 올해 1~5월 상여금, 성과급, 양도제한조건부주식(RSU), 우리사주조합 등을 통해 총 2조2811억원 규모의 자사주를 임직원에게 지급했다.

이는 지난해 같은 기간(6972억원)보다 3.3배 늘어난 규모다. 지난해 연간 지급액(1조6992억원)과 비교해도 5819억원 많다.

기업별로는 삼성전자가 1조6503억원으로 가장 많았다. 지난해 연간 지급액의 4.8배를 웃도는 수준이다. 이어 SK하이닉스가 3771억원, 두산 494억원, SK스퀘어 478억원, 하이브 307억원 순으로 집계됐다.

[사진=CEO스코어]

주요 기업들은 RSU를 활용해 임직원 보상을 확대하고 있다. RSU는 일정 기간 재직하거나 성과 목표를 달성하면 자사주를 무상 지급하는 제도로, 장기 근속 유도와 주주·임직원 이해관계 일치를 위한 수단으로 활용된다.

주가 상승으로 보상 가치도 크게 뛰었다. 올해 지급된 주식보상 규모는 2조2811억원이었지만 5월 말 기준 평가액은 4조5242억원으로 약 2배 증가했다.

특히 반도체 기업의 상승폭이 두드러졌다. SK하이닉스는 지급액 3771억원이 1조238억원으로 2.7배 늘었고, SK스퀘어는 478억원에서 1214억원, 삼성전자는 1조6503억원에서 3조1218억원으로 각각 증가했다.

지난해 지급된 주식보상의 평가이익도 확대됐다. 지난해 22개 기업이 지급한 1조6992억원 규모의 주식은 올해 5월 말 기준 7조9363억원으로 불어나 4.7배 수준을 기록했다.

개인별로는 박정원 회장이 188억원 규모의 RSU를 받아 가장 많은 주식보상을 받은 것으로 조사됐다. 이어 곽노정 SK하이닉스 사장(88억원), 노태문 삼성전자 사장(73억원), 송재승 SK스퀘어 최고투자책임자(CIO, 70억원) 순이었다. 하반기 임금협상 결과에 따른 추가 주식 교부가 예정된 기업들도 있어 연간 주식보상 규모는 더욱 늘어날 전망이다.

syu@newspim.com

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SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
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北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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