수은, 두산 태국 AI 반도체 기판 생산거점에 1억1000만달러 지원

글로벌 AI 데이터센터 수요 급증에 대응…연내 착공 예정

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국수출입은행이 두산그룹의 태국 인공지능(AI) 반도체 생산거점 구축을 지원한다. 수은은 두산의 고성능 동판적층판(CCL) 태국 생산거점 구축에 1억1000만달러를 투입한다고 17일 밝혔다.

동판적층판은 반도체 칩의 신호 전달을 위해 미세한 전기 회로를 새기는 기판의 핵심 소재다. 글로벌 AI 데이터센터 투자 확대로 수요가 급증하고 있다.

[사진=한국수출입은행]

두산은 글로벌 정보기술(IT) 대기업과의 협력을 바탕으로 AI 서버 네트워크용 고성능 CCL 공급을 확대해왔다. 중국 의존도를 낮추는 '차이나 플러스 원' 전략을 두고 양사가 벌인 논의가 이번 태국 투자의 직접적 계기가 된 것으로 알려졌다. 두산은 AI 반도체 공급망이 중국에서 동남아로 확대되는 흐름에 대응해 태국 아라야 산업단지에 생산거점을 확보하고 연내 착공할 계획이다.

수은은 반도체 소재부터 에너지 기반 시설까지 AI 가치사슬 전반으로 금융지원을 확대한다. 반도체 후공정 분야의 두산테스나, 로봇 분야의 두산로보틱스의 수출입금융과 해외투자를 각각 지원하며, 소형모듈원자로(SMR) 분야 기업인 두산에너빌리티와도 금융지원을 논의 중이다.

수은 관계자는 "두산이 추진하는 반도체 소재·후공정과 이를 활용한 AI·로보틱스, SMR 등 에너지 인프라는 모두 국가 핵심전략산업과 직결돼 있다"며 "이번 프로젝트를 시작으로 다른 주요 그룹사로도 맞춤형 금융지원을 확대해 우리 기업의 글로벌 공급망 주도권 확보를 뒷받침하겠다"고 말했다.

romeok@newspim.com