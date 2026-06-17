삼성화재, 지방재정공제회와 맞손…지자체 공유재산에 AI 위험분석 제공

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재는 한국지방재정공제회와 전국 지방자치단체 공유재산에 인공지능(AI) 기반 위험분석 보고서를 제공하기 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

지난 16일 서울 마포구 지방재정회관에서 열린 협약식에는 이문화 삼성화재 사장과 권종우 부사장, 정선용 한국지방재정공제회 이사장과 임묵 본부장 등이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재 이문화 사장(왼쪽)과 한국지방재정공제회 정선용 이사장(오른쪽)이 AI위험분석 보고서를 제공하기 위한 업무협약식에 참석했다. [사진=삼성화재] 2026.06.17 yunyun@newspim.com

이번 협약은 삼성화재의 위험관리 역량과 한국지방재정공제회의 공유재산 관리 노하우를 결합해 지자체 시설에 대한 사전 예방형 디지털 위험관리 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

삼성화재는 위험진단 모델과 빅데이터를 기반으로 자체 개발한 AI 위험분석 보고서를 한국지방재정공제회가 위험관리를 담당하는 전국 지자체 시설에 제공할 예정이다.

AI 위험분석 보고서는 온라인 설문을 토대로 시설별 위험 요인을 분석하는 방식이다. 시설 운영 과정에서 발생할 수 있는 각종 사고 위험을 사전에 파악하고 피해를 줄이기 위한 안전대책도 함께 제시한다.

양 기관은 향후 지자체 공유재산의 위험 데이터를 축적하고 이를 상호 활용해 시설별 안전 개선 방안을 고도화할 계획이다.

삼성화재 관계자는 "공유재산 위험 데이터를 기반으로 한 안전 개선 보고서는 지방정부의 선제적 위험관리 체계를 강화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 데이터 상호 활용을 통해 지자체의 안전 행정에 기여하겠다"고 말했다.

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