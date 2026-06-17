한국타이어, 포뮬러 E 산야 E-PRIX 공식 타이어 공급

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 20일 산야 E-PRIX 공식 타이어사로 참여했다.
- 산야 대회는 7년 만에 포뮬러 E 캘린더에 복귀했다.
- 아이온 레이스로 고온다습한 환경 대응에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 6월 20일 중국 하이난성 산야에서 열리는 포뮬러 E 시즌 12 제11라운드 '2026 리안신 산야 E-PRIX'의 공식 타이어 공급사로 참여한다.
산야 E-PRIX는 2019년 첫 개최 이후 7년 만에 포뮬러 E 캘린더에 복귀하는 무대다. 총 길이 2.52km, 12개 코너로 구성된 임시 스트리트 서킷 '하이탕베이 서킷'에서 펼쳐진다. 현재 참가 드라이버 중 단 8명만이 산야에서의 레이스 경험을 갖고 있다.
서킷은 교량을 통과하는 두 개의 긴 직선 구간과 급격한 코너 구간이 특징이다. 하이난성의 고온다습한 기후 속에서 타이어의 열관리 성능과 접지력 유지 능력이 경기 결과를 좌우하는 요소다.
한국타이어는 이번 대회에 공식 전기차 레이싱 타이어 '아이온 레이스(iON Race)'를 공급한다. 아이온 레이스는 최고속도 322km/h, 제로백 1.86초의 차세대 전기 레이싱 머신 'GEN3 에보'에 최적화된 제품이다. 특수 엔지니어링 섬유와 천연고무 기반 복합 소재를 적용해 강한 제동과 급격한 코너링 상황에서도 우수한 조향 응답성과 주행 안정성을 유지한다.
포뮬러 E 시즌 12 팀 챔피언십에서는 '재규어 TCS 레이싱'이 208점으로 선두를 유지 중이며, '포르쉐 포뮬러 E 팀'이 24점 차로 추격 중이다.
한국타이어는 포뮬러 E를 비롯한 글로벌 모터스포츠 무대에서 축적한 데이터를 R&D 인프라와 연계해 고성능 전기차 타이어 기술 개발에 활용하고 있다.
y2kid@newspim.com