한국타이어, 포뮬러 E 산야 E-PRIX 공식 타이어 공급

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6월 20일 중국 하이난성서 개최

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 6월 20일 중국 하이난성 산야에서 열리는 포뮬러 E 시즌 12 제11라운드 '2026 리안신 산야 E-PRIX'의 공식 타이어 공급사로 참여한다.

산야 E-PRIX는 2019년 첫 개최 이후 7년 만에 포뮬러 E 캘린더에 복귀하는 무대다. 총 길이 2.52km, 12개 코너로 구성된 임시 스트리트 서킷 '하이탕베이 서킷'에서 펼쳐진다. 현재 참가 드라이버 중 단 8명만이 산야에서의 레이스 경험을 갖고 있다.

서킷은 교량을 통과하는 두 개의 긴 직선 구간과 급격한 코너 구간이 특징이다. 하이난성의 고온다습한 기후 속에서 타이어의 열관리 성능과 접지력 유지 능력이 경기 결과를 좌우하는 요소다.

포뮬러 E 시즌 12 2026 모나코 E-PRIX 경기 장면 [사진=한국타이어]

한국타이어는 이번 대회에 공식 전기차 레이싱 타이어 '아이온 레이스(iON Race)'를 공급한다. 아이온 레이스는 최고속도 322km/h, 제로백 1.86초의 차세대 전기 레이싱 머신 'GEN3 에보'에 최적화된 제품이다. 특수 엔지니어링 섬유와 천연고무 기반 복합 소재를 적용해 강한 제동과 급격한 코너링 상황에서도 우수한 조향 응답성과 주행 안정성을 유지한다.

포뮬러 E 시즌 12 팀 챔피언십에서는 '재규어 TCS 레이싱'이 208점으로 선두를 유지 중이며, '포르쉐 포뮬러 E 팀'이 24점 차로 추격 중이다.

한국타이어는 포뮬러 E를 비롯한 글로벌 모터스포츠 무대에서 축적한 데이터를 R&D 인프라와 연계해 고성능 전기차 타이어 기술 개발에 활용하고 있다.

y2kid@newspim.com