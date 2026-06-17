"영화 보고 학점 쌓자"...CGV, '하계 계절학기' 이벤트

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CGV가 대학생들의 기말고사 및 종강 시즌을 맞아 계절학기 콘셉트의 이벤트 '2026 CGV 하계 계절학기'를 진행한다고 17일 밝혔다.

오는 30일까지 진행하는 '2026 CGV 하계 계절학기'는 영화 관람 경험을 대학 생활에 빗대어 색다르게 즐길 수 있도록 기획한 이벤트다. 주요 개봉작을 대학 강의로 재해석한 '하계 계절학기 강의', 영화 관람 시 응모 가능한 '성적 우수 장학금'과 '학업 장려 장학금', 관람 이력을 성적표 형태로 확인할 수 있는 '계절학기 성적표' 등 다양한 콘텐츠를 선보인다.

[사진=CGV]

먼저, 이벤트 페이지에서는 주요 상영작을 활용한 '하계 계절학기 강의'를 확인할 수 있다. 영화의 장르와 스토리, 캐릭터 특징 등을 반영해 구성한 총 10개의 강의 목록이 공개되며, 관심 있는 강의를 선택하면 해당 영화의 정보를 확인할 수 있다. 영화 '토이 스토리 5'는 '장난감심리학', '와일드 씽'은 '무대복귀현장실습', '백룸'은 '리미널스페이스미학', '군체'는 '신인류진화학개론' 등 영화별 특징을 반영한 이색 강의명으로 재해석했다. 실제 대학 수강신청 페이지를 연상시키는 구성으로 관객들에게 색다른 재미를 제공할 예정이다.

'장학금 안내' 탭에서는 영화 관람과 더불어 특별한 선물까지 받을 수 있는 이벤트를 소개한다. 이벤트 기간 내 주요 개봉작을 관람한 고객을 대상으로 추첨을 통해 영화별 특별 경품을 증정한다. 또한 기간 내 영화를 2회 이상 관람한 고객에게는 추첨을 통해 특별 선물을 제공할 예정이다.

이와 함께 '계절학기 성적표' 탭도 선보인다. 이벤트 페이지 내 '나의 성적표 확인하기'를 클릭하면 이벤트 기간 동안 관람한 영화 이력을 성적표 형식으로 확인할 수 있다. 관람 작품 목록을 학점 및 수강 내역처럼 구성해 자신만의 계절학기 성적표를 완성할 수 있다.

CJ CGV 성호경 IMC팀장은 "계절학기 콘셉트를 영화 관람 경험과 접목해 색다른 재미를 느낄 수 있도록 이번 이벤트를 기획했으니 많은 고객들이 영화관을 새로운 방식으로 즐기길 바란다"며, "앞으로도 영화 관람을 색다른 놀이 문화로 경험할 수 있는 다양한 이벤트를 선보이겠다"고 말했다.

이벤트 기간 동안 CGV에서 만나볼 수 있는 기대작으로는 '군체', '백룸', '와일드 씽', '디스클로저 데이', '싱 스트리트', '토이 스토리 5', '신사: 악귀의 속삭임', '비포 선라이즈', '눈동자', '슈퍼걸' 등이 있다. (끝)

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