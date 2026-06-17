성평등가족부·한국기자협회, 여성폭력 사건보도 원칙 논의

7월 권고기준 시행 앞두고 현장 의견 수렴

피해자 인권 보호·2차 피해 예방 방안 논의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 한국기자협회와 함께 오는 18일 오후 1시 30분 정부서울청사 대회의실에서 '더 나은 여성폭력 사건보도를 위해 현장의 목소리를 듣다'를 주제로 포럼을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 포럼은 지난해 12월 30일 개정된 여성폭력방지기본법에 따라 다음 달 1일 시행되는 여성폭력 사건보도 권고기준 마련을 앞두고 열린다. 여성폭력 사건보도에 대한 언론의 사회적 책임과 역할을 점검하고, 언론계와 피해자 지원 현장의 의견을 반영하기 위한 취지다.

여성폭력 사건보도 권고기준 포럼 포스터. [사진=성평등가족부]

성평등부는 최근 여성폭력 사건에 대한 사회적 관심이 커지면서 사건보도가 피해자 인권 보호와 2차 피해 예방, 성평등한 사회 인식 확산에 미치는 영향도 중요해지고 있다고 설명했다.

포럼에서는 여성폭력 사건보도의 현황과 과제를 주제로 전문가 발표와 종합토론이 진행된다. 성평등부의 여성폭력 사건보도 권고기준 마련 연구를 수행한 이자연 여성노동법률지원센터 노무사는 '여성폭력 사건보도 권고기준의 필요성과 주요 내용'을 발표한다.

이어 한희정 국민대학교 교양대학 교수는 문제적 성폭력 사건보도 사례를 중심으로 여성폭력 사건보도 권고기준 마련을 위한 제언을 내놓을 예정이다.

종합토론은 황정임 한국여성정책연구원 선임연구원이 좌장을 맡는다. 토론에는 강희 경인일보 논설위원, 김은지 시사인 기자, 김지경 전국언론노동조합 성평등위원장, 김혜정 한국성폭력상담소장, 남지원 경향신문 젠더데스크 겸 플랫팀장, 이민주 한국여성민우회 성평등미디어·반차별팀 활동가가 참여한다.

참석자들은 여성폭력 사건보도 과정에서 발생할 수 있는 피해자 신상 노출, 선정적 보도, 성차별적 표현, 2차 피해 문제 등을 점검한다. 또 언론 현장에서 실천 가능한 보도 원칙과 제도 개선 방안도 논의할 예정이다.

원민경 성평등부 장관은 "여성폭력 사건보도는 단순히 사건을 전달하는 것을 넘어 피해자의 인권을 보호하고 우리 사회의 성평등 의식을 높이는 데 중요한 의미를 갖는다"며 "이번 포럼에서 제시된 다양한 현장의 목소리를 바탕으로 언론 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 여성폭력 사건보도 권고기준을 마련하고, 피해자 보호와 인권 존중의 보도문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

박종현 한국기자협회장은 "언론은 여성폭력 문제를 사회적 의제로 공론화하는 데 중요한 역할을 해왔지만 동시에 피해자 보호와 2차 피해 방지에 대한 책임도 함께 갖고 있다"며 "현장의 다양한 의견을 바탕으로 실효성 있는 보도 원칙을 고민하고 국민의 신뢰를 높이는 보도문화가 확산되는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com