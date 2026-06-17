[오늘의 정치일정] 6월 17일(수)

AI 핵심 요약beta
- 정부와 국회는 16일 외교안보·정치 일정 소화했다
- 대통령은 유럽 순방, 외교·보훈 수장은 해외 출장했다
- 여야 각 당대표·원내대표는 포럼·의총·토론회 등 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
유럽 순방
<외교부>
-장관
유럽 출장(정상 수행)
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 한반도 평화전략 자문단 제4차 회의 (남북회담본부 대회의실)
13:00 한국종교지도자원로회의 차담회 참석 (서울 종로구 은덕문화원)
-차관
14:00 제2차 한반도 농업포럼 환영사 (남북회담본부 대회의실)
<국방부>
-장관
10:30 군사시설 규제개선 정책 발표
14:00 제1회 광주 군 공항 이전부지 선정위원회
<국가보훈부>
-장관
인빅터스 게임 유치 관련 국외 출장 (영국)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
10:30 2026 뉴스토마토 창립 20주년 포럼 <대한민국 대전환, 취업에서 창업으로> (중소기업중앙회 KBIZ홀)
17:00 2026 참좋은지방정부협의회 상반기 정기총회 (켄싱턴호텔 여의도 2층 첼시 연회장)
-한병도 원내대표
08:30 2026 경향포럼 (롯데호텔 서울 크리스탈볼룸)
09:30 최고위원회의
10:30 2026 뉴스토마토 창립 20주년 포럼 <대한민국 대전환, 취업에서 창업으로>
14:00 국민참정권 수호와 제도개혁을 위한 토론회 (국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
14:00 의원총회 (국회 본관 246호)
-정점식 원내대표
13:50 전략광물 비축 및 해외개발 지원법 제정을 위한 국회 입법토론회 (국회 의원회관 제1세미나실)
14:00 의원총회
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
08:00 2026 경향포럼
15:30 6·3지방선거당선자워크숍 (브리브 광주 바이 롯데호텔)
-김준형 원내대표
15:30 6·3지방선거당선자워크숍
<개혁신당>
-이준석 당대표
08:30 2026 경향포럼
-천하람 원내대표
통상업무