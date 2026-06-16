용인특례시, 제8기 주민참여예산위원회 워크숍 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 16일 시청 컨벤션홀에서 제8기 주민참여예산위원회를 대상으로 '주민참여예산학교' 교육과 '워크숍'을 개최했다.

16일 시청 컨벤션홀에서 '주민참여예산학교·워크숍'이 열렸다.[사진=용인시]

이번 교육은 지난달 새로 위촉된 제8기 위원들을 대상으로 주민참여예산제에 대한 이해를 높이고 예산 편성 과정에서의 역할 수행 능력을 강화하기 위해 마련됐다.

주민참여예산학교에서는 주민참여예산제의 개념과 운영 절차, 타 지자체 우수사례, 제안사업 발굴 및 심의 방법 등 실무 위주의 교육이 진행됐다.

이어 열린 워크숍에서는 지역 현안과 주민 수요를 반영한 실효성 있는 사업 발굴 방향, 위원회의 역할과 운영 방안 등을 두고 열띤 논의가 이뤄졌다.

이상일 시장은 인사말에서 "삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 팹이 본격 가동되고 시 내 여러 산업단지에 기업들이 입주하게 되면 지방세 수입이 크게 늘어날 것으로 예상된다"며 "이에 따라 시 발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 과감한 투자와 주민참여예산 지원을 적극적으로 추진할 수 있을 것"이라고 말했다.

이어 "꼭 주민참여예산 제도가 아니더라도 지역에 필요한 좋은 제안이 있다면 언제든지 말씀해 달라"고 덧붙였다.

이날 워크숍에서는 제8기 주민참여예산위원회 위원장과 부위원장 선출도 함께 진행됐다.

새로 선출된 김경태 위원장은 "8기 위원회를 대표해 주민의 다양한 제안이 예산 편성 과정에 충실히 반영될 수 있도록 위원회 운영을 이끌어 나가겠다"고 소감을 밝혔다.

한편 용인시는 지난해 주민참여예산제를 통해 '청년 이사비 지원 사업', '진위천 산책로 주민휴식공간 조성' 등 18건, 129억 원 규모의 사업을 선정해 올해 예산에 반영했으며 현재 관련 사업을 추진 중이다.

seraro@newspim.com