한국경진학교, CCTV 관리 부실 등 교육부 감사서 적발

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

운영 인력 2명 목적 외 배치…시설공사 하자검사도 누락

교육부 "국립학교 일반 종합감사…기관경고·통보 조치"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 발달장애 국립 특수학교인 한국경진학교가 폐쇄회로(CC)TV 설치·운영 계획을 세우지 않은 채 CCTV를 설치하고 영상정보 보관 기간도 제대로 지키지 않은 사실이 교육부 감사에서 드러났다.

교육부는 지난해 5월 26일부터 같은 달 30일까지 한국경진학교를 대상으로 실시한 종합감사 결과를 16일 공개했다.

교육부 전경. [사진=교육부]

감사 결과 지적 사항은 모두 3건이었다. 조치는 기관경고 2건과 통보 1건 등 모두 행정상 조치로 이뤄졌으며 교직원 개인에 대한 신분상 처분은 없었다.

주요 지적 사항 중 하나는 운영 인력 배치 부적정이다. 한국경진학교는 특정 분야 근무를 목적으로 배정받은 정원 8명 가운데 2명을 당초 목적과 다른 분야에 배치한 것으로 조사됐다.

시설공사 하자검사도 일부 누락됐다. 학교 측은 하자담보책임기간 중 연 2회 실시해야 하는 정기하자검사와 하자담보책임기간 만료 전 진행해야 하는 최종 검사 등 총 11건의 검사를 실시하지 않은 것으로 확인됐다.

CCTV 관리도 부실했던 것으로 나타났다. 학교는 CCTV를 설치·운영하면서 사전에 필요한 설치·운영 계획을 수립하지 않았고 영상정보 저장 기간도 기준대로 관리하지 않았다. 30일간 보관해야 하는 영상정보가 일부 화면 미송출 상태로 운영되거나 17일만 저장된 사례가 적발됐다.

교육부 관계자는 "이번 감사는 국립학교를 대상으로 실시하는 통상적인 종합감사"라며 "지적 사항은 비교적 경미한 수준이지만 감사 결과는 관련 규정에 따라 공개해야 한다"고 말했다.

jane94@newspim.com