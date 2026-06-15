최은옥 교육부 차관, 아랍에미리트 교육부 차관과 미래교육 협력 논의

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정상 공동선언 후속 조치로 교육 협력 구체화 논의

학생·교원 교류 및 'K-에듀' 중동 확산 기반 마련 기대

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최은옥 교육부 차관이 15일 서울에서 아랍에미리트(UAE) 교육부 차관과 만나 미래교육 분야 협력 확대 방안을 논의한다.

교육부는 최은옥 차관이 이날 서울 롯데호텔에서 모하메드 알 카심 UAE 교육부 차관과 면담을 갖고 양국 간 교육 협력 활성화 방안을 논의한다고 밝혔다.

최은옥 교육부 차관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제1차 인공지능(AI) 인재양성 추진단 회의를 주재하며 모두 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 면담은 2025년 11월 발표된 '한국-아랍에미리트(UAE) 정상 공동선언'에서 합의한 교육 분야 협력을 구체적인 성과로 이어가기 위한 후속 조치 성격을 갖는다.

양국 차관은 면담에서 인공지능(AI)·디지털 교육, 과학교육 등 한국의 미래교육 정책 경험을 공유하고 학교 간 협력 및 학생·교원 교류 확대 등 다양한 협력 방안을 논의할 계획이다.

교육부는 이번 면담을 계기로 정상 간 합의 사항을 실질적인 성과로 발전시키고 '케이-에듀(K-Edu)'의 중동 지역 확산을 위한 협력 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

최은옥 차관은 "아랍에미리트(UAE)는 미래 산업과 국제 시장에서 경쟁력 있는 인재 양성에 관심이 높은, 중동 지역의 핵심 교육 협력 국가"라며 "인공지능(AI)·디지털 교육 등 한국의 미래교육 정책 경험을 공유하고 양국 간 인재 교류 확대와 교육 분야 후속 성과 창출을 적극 추진해 나가겠다"고 밝힐 예정이다.

hyeng0@newspim.com