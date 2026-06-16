AI 열풍 비켜간 디스플레이…올해 수요 전망 대폭 후퇴

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옴디아, 올해 출하량 -2%에서 -6%로 하향 조정

성장률도 6%→1%로 급락...제조 원가 급당 영향

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 중동 지역 지정학적 긴장 고조와 부품 가격 상승 여파로 올해 글로벌 디스플레이 시장 수요 전망이 크게 악화됐다.

시장조사업체 옴디아는 15일(현지시간) 올해 디스플레이 출하량 수요가 전년 대비 6% 감소할 것으로 전망했다. 이는 기존 전망치인 2% 감소보다 4%포인트 낮아진 수치다. 면적 기준 수요 성장률도 기존 6%에서 1%로 하향 조정됐다.

옴디아(Omdia)가 2025년 4분기 전망과 2026년 1분기 전망을 비교한 글로벌 디스플레이 수요 전망 그래프. 왼쪽은 디스플레이 출하량(Unit Demand) 증가율, 오른쪽은 디스플레이 면적(Area Demand) 증가율 전망 변화. 옴디아는 2026년 디스플레이 출하량 증가율 전망치를 기존 -2%에서 -6%로, 면적 증가율 전망치는 6%에서 1%로 대폭 하향 조정했다. [사진=옴디아]

옴디아는 중동 정세 불안에 따른 유가 상승과 메모리 가격 급등, 공급망 차질, 관세 부담 등이 제조원가를 끌어올리고 있다고 분석했다. 이에 따라 제조업체들의 가격 인상이 불가피해지면서 소비 수요 위축 우려가 커지고 있다는 설명이다.

TV 패널 수요는 올해 2% 감소할 것으로 예상됐다. 노트북 시장은 더욱 부진할 전망이다. PC 업체들이 2분기부터 제품 가격을 20~30% 인상하면서 올해 노트북 패널 수요 전망치는 기존 예상보다 720만대 하향 조정됐다.

옴디아는 수요 둔화에 따라 패널 업체들의 가동률 관리가 중요해질 것으로 전망했다.

syu@newspim.com