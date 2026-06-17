[오늘날씨] 서울 한낮 32도 '무더위'…전국 내륙 오후에 소나기

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 17일 전국 낮기온과 강수전망을 발표했다.
- 17일 낮 최고 32도 안팎 무더위에 내륙 위주 소나기가 오겠다.
- 미세먼지는 전 권역 좋음, 바다 물결은 전반적으로 낮겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소나기 최대 30mm
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 17일은 서울 낮 최고기온이 32도까지 오르고 오후에는 내륙 지방을 중심으로 소나기가 내릴 전망이다.
17일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 서해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠다.
전국에 구름이 많은 가운데 오후에 내륙 곳곳 소나기가 오는 곳이 많겠다. 경기북부는 밤부터 비가 내리겠다. 제주도와 전남서부는 새벽에 비가 오고 그치겠다. 예상강수량은 제주도 5mm내외, 경기남동부·강원영서·충북·충남동부·경상내륙·전라도 5~30mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 18도 ▲강릉 19도 ▲청주 21도 ▲대전 20도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲대구 19도 ▲부산 21도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다.
최고기온은 ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 28도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 31도 ▲부산 28도 ▲울산 28도 ▲제주 27도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com