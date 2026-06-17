[오늘날씨] 서울 한낮 32도 '무더위'…전국 내륙 오후에 소나기

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서울 최저 22도·한낮 32도

소나기 최대 30mm

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 17일은 서울 낮 최고기온이 32도까지 오르고 오후에는 내륙 지방을 중심으로 소나기가 내릴 전망이다.

17일 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 서해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 서울 낮 기온이 30도까지 오른 16일 서울 중구 광화문 일대에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.06.16 khwphoto@newspim.com

전국에 구름이 많은 가운데 오후에 내륙 곳곳 소나기가 오는 곳이 많겠다. 경기북부는 밤부터 비가 내리겠다. 제주도와 전남서부는 새벽에 비가 오고 그치겠다. 예상강수량은 제주도 5mm내외, 경기남동부·강원영서·충북·충남동부·경상내륙·전라도 5~30mm다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 18도 ▲강릉 19도 ▲청주 21도 ▲대전 20도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲대구 19도 ▲부산 21도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다.

최고기온은 ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 28도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 31도 ▲광주 31도 ▲대구 31도 ▲부산 28도 ▲울산 28도 ▲제주 27도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com