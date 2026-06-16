오뚜기, 안양공장에 '함태호홀' 열었다…창업자 철학 담은 헤리티지 공간

창업자 함태호 명예회장 생애·경영철학 조명…식문화 체험 공간 조성

1972년 준공 안양1공장 보존·재해석…오마트·롤리폴리·식문화원 운영

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오뚜기가 창업자 풍림 함태호 명예회장의 생애와 경영철학을 기리는 헤리티지 공간을 열었다. 오뚜기가 처음 뿌리내린 안양공장의 옛 생산시설을 보존·재해석해 회사의 역사와 브랜드 자산, 식문화를 함께 경험할 수 있는 공간으로 꾸몄다.

16일 오뚜기는 지난 15일 경기도 안양시 오뚜기 안양공장 내 조성한 '함태호홀' 개관식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 함영준 오뚜기 회장과 황성만 사장을 비롯해 전·현직 임직원 200여 명이 참석했다.

경기도 안양시 오뚜기 안양공장 내 조성한 '함태호홀' 전경. [사진=오뚜기 제공]

함태호홀은 1972년 준공 이후 2009년까지 분말카레와 스프 공장으로 사용됐던 안양1공장 건물을 활용해 조성됐다. 과거 공장의 구조와 흔적을 보존하면서 새로운 기능을 더한 것이 특징이다. 연면적 8700㎡ 규모로 지하 2층부터 지상 5층까지 이어지며, 2023년 9월부터 구조 검토와 철거, 증축 공사를 단계적으로 진행해왔다.

외관은 옛 공장의 이미지를 현대적으로 계승하는 데 중점을 뒀다. 삼각형 형태의 지붕은 과거 공장의 모습을 떠올리게 하고, 사색인 '오뚜기 옐로우'를 활용한 외벽 메쉬 패널로 회사의 역사와 정체성을 담았다.

내부는 함태호 명예회장의 생애와 경영철학, 오뚜기의 역사와 제품 변천사, 식문화 체험 콘텐츠를 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성됐다. 1층에는 오뚜기 제품을 만날 수 있는 '오마트'와 오뚜기 제품을 활용한 음식을 경험할 수 있는 '롤리폴리 함태호홀점'이 들어섰다. 2층에는 라운지와 컨퍼런스룸, 식문화원이 조성됐다.

특히 2층 라운지에는 1975년 안양1공장 증축 당시 세워진 11개의 기둥을 원형 그대로 보존해 과거 공장의 흔적과 오뚜기의 성장사를 함께 느낄 수 있도록 했다. 식문화원은 국내외 식품 관련 전문 서적 약 1만8500권을 보유한 공간으로, 향후 건강한 음식 문화의 가치를 확산하는 지식 공간으로 운영될 예정이다.

3층부터 5층까지 이어지는 함태호 아카이브는 함태호 명예회장의 삶과 경영철학을 중심으로 제품과 브랜드, 식문화 체험 콘텐츠를 하나의 흐름으로 연결한 전시·체험 공간이다. 오뚜기 관계자는 "함태호홀이 임직원과 방문객 모두에게 오뚜기의 시작과 식문화를 함께 나누는 의미 있는 헤리티지 공간으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

mkyo@newspim.com