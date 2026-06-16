영등위, OTT·AI 시대 등급분류 미래 논의…60주년 포럼

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 영상물등급위원회가 30일 그랜드 조선 부산 5층 볼룸에서 창립 60주년 특별 포럼 '규제를 넘어 산업으로'를 개최한다.

60주년 특별포럼 메인 포스터. [자료= 영등위]

이번 포럼은 사전심의 중심의 규제 체계에서 자율·책임 기반 등급분류 체계로의 발전 성과를 되짚고, OTT와 AI 등 급변하는 미디어 환경 속에서 등급분류 제도의 현재와 미래를 논의하기 위해 마련됐다. 포럼 주제는 등급분류 제도가 단순 규제를 넘어 이용자의 올바른 콘텐츠 선택을 지원하고 콘텐츠 산업 활성화를 뒷받침하는 문화·경제적 인프라로 발전한다는 의미를 담고 있다.

위원회는 최근 OTT 환경 변화에 대응해 자체등급분류 제도를 도입하고 사후관리 체계를 강화하는 한편, 단순 기술 수정에 대한 재심의 부담 완화, 독립·예술영화 수수료 감면 등 산업 친화적 제도 개선도 이어가고 있다.

1부에서는 이성민 한국방송통신대 교수와 박세진 한양대 교수가 자체등급분류의 자율·책임 현황과 AI 기술 발전에 따른 정책 대응 방향을 각각 발제한다. 미국 AI 콘텐츠 분석 전문기업 스피어렉스(Spherex)의 테레사 필립스 CEO도 글로벌 AI 기반 등급분류 사례를 소개할 예정이다. 2부 종합토론에서는 학계·산업계·청소년 보호 전문가 등이 자체등급분류 발전 방향, AI 활용, 청소년 보호와 표현의 자유 균형 등을 논의한다.

김병재 위원장은 "올해를 위원회가 사전 규제기관에서 벗어나 자율과 책임 중심의 영상 산업 파트너로 거듭나는 전환점으로 삼겠다"며 "AI 기술 혁신을 통해 등급분류 제도를 고도화하겠다"고 밝혔다.

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