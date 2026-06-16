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진주시, 중기부 공모 '백년시장·로컬테마상권' 동시 선정

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  • 진주시는 16일 진주중앙시장과 본성동로데오거리가 중기부 백년시장·로컬테마상권 공모에 동시 선정됐다고 밝혔다
  • 진주중앙시장은 2년간 국비 최대 30억을 지원받아 먹거리·문화콘텐츠 개발과 디지털 환경 개선으로 도심형 전통시장으로 재편한다
  • 본성동로데오거리는 2년간 최대 40억을 들여 로컬 브랜드와 야간관광 콘텐츠를 확충하고 원도심 상권 자생력과 구조 고도화를 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

문화와 상권 개성 결합한 브랜드 구축
체류형 상권 소비·관광 활성화 유도

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 그간 추진해 온 원도심 상권 활성화 정책과 상인회의 참여가 맞물려 가시적인 성과를 거두게 됐다.

시는 진주중앙시장과 본성동-로데오거리가 중소벤처기업부 공모사업인 '백년시장 육성사업'과 '로컬테마상권 조성사업' 대상지로 동시에 선정됐다고 16일 밝혔다.

경남 진주중앙시장 전경[사진=진주시] 2026.06.16

중소벤처기업부는 지역 상권 회복과 소비 활성화, 지역경제 성장 기반 마련을 위해 전통시장과 상권을 대상으로 '지역상권 육성사업'과 '백년시장 육성사업', '로컬테마상권 조성사업'을 공모해 지원하고 있다.

진주중앙시장은 이번 공모에서 '백년시장'으로 선정돼 앞으로 2년간 최대 30억 원 규모의 국비 지원을 받는다. 시는 시장이 지닌 역사성과 전통 자원을 현대적 감각과 접목하고 전통시장 특화 먹거리와 문화 콘텐츠 개발, 디지털 기반 쇼핑환경 개선 사업을 추진해 시장 경쟁력을 높인다는 계획이다.

이를 통해 다양한 연령층이 찾는 도심형 전통시장으로 재편하고 장기적으로 지속 가능한 상권 구조를 갖추는 것을 목표로 하고 있다.

본성동-로데오거리 일원은 '로컬테마상권 조성사업' 대상지로 선정돼 2년간 최대 40억 원의 사업비 지원을 받게 된다. 이 사업은 지역 고유의 문화·예술 자산과 골목 상권의 개성을 결합해 독자적인 로컬 브랜드를 구축하는 데 초점을 둔다.

시는 청년 창업가와 로컬 크리에이터를 육성하고 지역 정체성을 반영한 테마거리 조성, 야간 관광 콘텐츠 확충 등을 통해 소비·관광이 결합된 체류형 상권으로 육성할 방침이다.

시는 국비 70억 원을 포함한 사업비를 투입해 원도심 상권의 자생력을 강화하고 상권 구조를 고도화하는 계기로 삼겠다는 입장이다.

조규일 시장은 "이번 선정이 상권 활성화를 위해 꾸준히 협력해 온 상인회와 시민들의 노력의 결과"라고 평가하며 "확보된 재원을 효율적으로 집행해 전통과 현대, 청년과 상인이 공존하는 로컬 상권을 조성하고 원도심에 활력을 불어넣겠다"고 말했다. 

news2349@newspim.com

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